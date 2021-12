Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ont déjà été vendus à 6 millions d’exemplaires

On savait déjà que Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante allaient tous les deux se vendre comme des petits pains, mais on imaginait pas forcément un tel engouement pour ces remakes. Dès les premiers jours de commercialisation des deux jeux, des records de ventes ont été battus, et le titre a réalisé une première semaine particulièrement impressionnante.

La folie Pokémon ne cesse pas

Les deux remakes signaient déjà un beau démarrage au Japon en devenant le jeu Switch qui a connu le meilleur démarrage au Japon, juste derrière Animal Crossing: New Horizons, et Nintendo dévoile aujourd’hui de premiers vrais chiffres pour le monde entier.

Ce sont donc 6 millions de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui ont été vendus durant la première semaine de commercialisation des jeux. Un résultat qui doit certainement être célébré chez The Pokémon Company et Nintendo à l’heure actuelle, et qui va normalement bien grossir dans les jours à venir grâce à Noël.

