Shaymin débarque dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Lors de ce Pokémon Day, le Pokémon Présents a annoncé un nouveau Pokémon pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Il s’agit de Shaymin, le Pokémon Fabuleux. Vous pouvez l’obtenir dés aujourd’hui.

La lettre du Professeur Chen

Dés à présent, il est possible de démarrer la quête vous permettant de capturer Shaymin dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Si vous avez reçu la lettre du professeur Chen via la fonction « cadeau mystère », elle devrait vous indiquer le lieu où retrouver le vieil homme (route 224) afin de rencontrer Shaymin et de déclencher le combat.

Sachez qu’il faudra d’abord avoir vaincu la ligue Pokémon et débloqué le pokédex national. La fonction « cadeau mystère » se débloque quant à elle en jouant 2 heures environ à partir d’une nouvelle partie. Il ne vous reste donc plus qu’à partir à la chasse. Shaymin est de type plante et il apparaitra ici au niveau 30.

N’attendez pas trop car il est possible de récupérer le cadeau mystère uniquement jusqu’au 27 mars prochain à 14h59.

N’hésitez pas retrouver nos différentes soluces sur le jeu dans notre guide complet.