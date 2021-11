Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, vous serez parfois confronter à la brume dans certaines zones du jeu. Un effet météorologique qui rend votre écran particulièrement illisible. Il devient donc parfois difficile d’avancer et l’on vous explique comment faire pour enlever la brume dans cette astuce rapide.

Comment avoir la CS Anti-brume ?

Vous rencontrerez des zones de brume notamment sur la route 210 ou encore dans une grotte du Mont Couronné. Pour la retirer, il va falloir activer la CS Anti-Brume depuis votre Pokémontre. Celle-ci se trouve au Grand Marais de Verchamps (une redite du Parc Safari). Après avoir passé l’entrée, parlez au Top Dresseur juste à votre droite. Il vous donnera la CS tout simplement.

