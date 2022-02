Nintendo : Le point sur les ventes avec 103,5 millions de Switch, et 13,9 millions pour Pokémon Diamant/Perle

Les bilans financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2022/2023 continuent, et après Sony et Microsoft, c’est au tour de Nintendo de dresser le bilan. Et encore une fois, le constructeur japonais peut se frotter les mains face aux ventes de sa Switch, en route pour dépasser celles de la PS4, tandis que les jeux estampillés Pokémon effectuent un vrai raz-de-marée sur les ventes et sur le classement des titres les plus vendus sur Switch.

La Switch bien aidée par Pokémon

Tout d’abord, on apprend que la Switch a bien dépassé les 100 millions de ventes avec 103,54 millions de Switch vendues à travers le monde, soit plus de 10 millions en un seul trimestre.

Autant dire que beaucoup de monde a eu droit à une Switch sous le sapin en 2021, et à ce rythme, les 116 millions de la PS4 pourront être atteint d’ici quelques trimestres seulement. Elle a déjà dépassé la Wii et la PS1, qui étaient respectivement à 101,63 millions et 102,49 millions selon Daniel Ahmad, analyste financier.

Parmi ces 103,54 millions de Switch vendues, on retrouve 17,87 millions de Switch Lite, tandis que la Switch OLED démarre plutôt bien avec 3,99 millions d’unités écoulées.

Nintendo a aussi fait le point sur ses ventes, avec le classement des 10 jeux les plus vendus sur Switch (qui sont exclusifs) :

Mario Kart 8 Deluxe : 43,35 millions Animal Crossing: New Horizons : 37,62 millions Super Smash Bros. Ultimate : 27,4 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 25,8 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 23,9 millions Super Mario Odyssey : 23,02 millions Super Mario Party : 17,39 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 14,33 millions Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante : 13,97 millions Ring Fit Adventure : 13,53 millions

On note donc l’entrée fracassante de Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante, qui en quelques semaines seulement, a réussi à éjecter Splatoon 2 de la liste et à s’écouler à presque 14 millions d’unités. Il sera intéressant de voir comment Légendes Pokémon Arceus viendra chambouler tout cela ou non, mais les remakes devraient au moins dépasser les opus Let’s Go.

Nintendo donne aussi quelques des titres qui ne sont pas dans le top 10, avec tout d’abord Luigi’s Mansion 3 et ses très bons 11,04 millions de jeux vendus, ainsi que Mario Party Superstars qui s’est vendu à 5,43 millions d’exemplaires. Le dernier Cérébrale Académie atteint seulement les 1,28 millions (ce qui est tout de même remarquable), tandis que Metroid Dread s’est vendu à 2,74 millions de copies depuis son lancement;