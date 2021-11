Pikachu, la mascotte de la licence, est bien présent dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. De même que l’iconique Pokémon chanteur malheureux Rondoudou. Seulement ils ne sont pas faciles à trouver puisque leurs emplacements n’est pas indiqué dans le Pokédex. Voici un rapide guide sur comment le trouver.

Où capturer Pikachu dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

La souris électrique est assez bien cachée puisqu’elle se trouve uniquement à un seul endroit dans toute la région de Sinnoh. Partez d’Unionpolis pour descendre sur la route 212 jusqu’à atteindre le manoir (vous ne pouvez pas le manquer).

Rentrez à l’intérieur et sortez par derrière pour atteindre les jardins. Les Pikachu se trouvent simplement dans les hautes herbes. A noter que vous pouvez également capturer Pichu dans ces mêmes hautes herbes.

Où capturer Rondoudou dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Les Rondoudou se trouvent au même endroit que Pikachu, toutefois il faut passer par un petit évènement pour les débloquer dans le jardin. Dans le manoir, prenez le chemin de droite et parlez à monsieur Décorum. Dites oui à tout ce qu’il vous dit afin de la pousser dans sa vantardise. Il clamera alors avoir rencontrer un Rondoudou dans son jardin.

Son Majordome lui signalera que ce n’est pas le cas, mais M. Decorum lui répliquera « discrètement » de faire le nécessaire afin que son mensonge n’en soit plus un. Il ne vous reste plus qu’à parcourir les hautes herbes pour le trouver avec un peu de patience.

Et voilà pour ce guide qui vous permet de capturer deux Pokémon cultes de la franchise. Pour plus de solutions sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.