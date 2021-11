Métamorph est sans doute le Pokémon le plus indispensable pour tous les amateurs de la franchise. C’est donc une cible de choix pour les joueurs de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Il permet surtout aux éleveurs de produire des œufs du Pokémon voulu sans problème dans le but d’optimiser à fond les IV pour la compétition. Nous vous indiquons comment l’obtenir.

Où trouver Métamorph dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour dénicher Métamorph, il vous faut en premier lieu l’explorakit fourni par l’Homme des Souterrains à Vestigion. Il vous faut également avoir terminé la ligue et débloqué le Pokedex National en ayant vu tous les Pokémon du Pokédex de Sinnoh. Une fois que ces deux conditions sont remplies, descendez dans les souterrains.

Les Métamorph se trouvent dans les biomes violets avec un gros cristal sans leur centre. Il est plutôt rare alors n’hésitez pas à rentrer et sortir d’une zone jusqu’à ce que vous le voyez. Vous pouvez aussi le capturer sur le route 218 (toujours après avoir obtenu le Pokédex National).

Voilà, avec un peu de patience, vous finirez par tomber sur le fameux Metamorph, comme vous pouvez le remarquer sur notre capture d’écran. A vous désormais les joies de l’élevage intensive !

