Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante vous propose de capturer un grand nombre de Pokémon Légendaires dans le parc de Rugosa. Seulement pour les combattre et tenter de les obtenir dans votre équipe, il va faloir acheter de nombreuses tablettes vendues par la boutique du parc. Elles s’échangent en plus contre une monnaie assez particulière : Les Éclats Étranges.

Où trouver des Éclats Étranges dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Sachez d’abord qu‘il vous faut vaincre la ligue et débloquer le Pokédex National pour pouvoir les récupérer et accéder au Parc Rugosa. Il est ensuite nécessaire de descendre dans les souterrains à l’aide de votre Explorakit. On vous conseille de jouer en ligne pour optimiser votre temps. On vous explique pourquoi ci-dessous.

Les Éclats Étranges se trouvent via l’excavation en creusant les murs. Il s’agit des points brillants sur votre mini-carte. Appuyer simplement sur R pour voir le scintillement sur un mur et commencer à creuser. Toutefois, si l’on vous conseille de jouer en ligne c’est principalement à cause des Taupiqueurs. Lorsque vous en ramassez 40 (ce qu’il laisse derrière eux), vous déclenchez alors une phase où les objets récupérés seront plus rares (notamment les statues). Et il vous sera ainsi plus facile d’y dénicher ces précieux éclats. Les Taupiqueurs se trouvent dans les galeries et le ramassage est partagé entre tous les joueurs. Ainsi, plus il y a de monde, plus le processus se fera rapidement.

Vous reconnaitrez facilement les éclats à l’œil nu avec les couleurs : rose/violet autour et jaune au centre. Pour plus d’astuces et d’aides sur la capture dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Pokémon sur Discord.