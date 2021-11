Giratina est l’un des Pokémon Legendaires que vous pouvez capturer dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Afin de vous aider à le trouver facilement, voici un guide pas à pas sur comment l’obtenir.

Comment capturer Giratina dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Premièrement, sachez qu’il vous faudra d’abord terminer la ligue Pokémon afin de débloquer le Pokédex national. Celui-ci s’obtient en ayant vu (pas de capture obligatoire donc) tous les Pokémon du Pokedex de Sinnoh. Dirigez-vous ensuite à Voilaroc et partez vers le sud. Sur la route 214, descendez jusqu’à ce que vous puissiez tourner à droite vers une forêt. Entrez dans le Chemin de la source.

Suivez simplement le chemin et entrez ensuite dans la Source des Adieux. Escaladez une première fois avec la CS Escalade. Avancez de nouveaux puis atteignez l’entrée de la grotte de nouveau avec la CS Escalade. Une fois à l’intérieur, utilisez la CS Anti-brume pour y voir plus clair. Si vous n’avez pas la CS Anti-brume, nous avons justement un guide sur le site qui vous indique comment l’obtenir.

Une fois à l’intérieur, il vous faudra passer 3 piliers d’affilé (donc 3 salles) avant d’atterrir à celle où se trouve Giratina. On vous conseille de sauvegarder avant chaque passage pour ne pas devoir tout recommencer.

Il ne vous reste plus qu’à capturer la bête dans un combat de longue haleine. Pour plus de solutions sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.