Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, certains Pokémon ne pourront évoluer qu’à l’aide d’un niveau d’amitié suffisant. Malheureusement, il est assez difficile de mesurer précisément ce taux car on veut évidemment savoir quand on pourra le faire évoluer au plus vite. Voici un guide qui va vous aider à devenir ami avec votre Pokémon afin qu’il évolue plus rapidement et comment faire pour augmenter son bonheur.

Les Pokémon pouvant évoluer grâce à l’amitié

Il faut d’abord noter qu’un Pokémon évolue de cette manière uniquement lors de la prise d’un niveau avec un niveau d’amitié suffisant. Avant de vous dire comment booster le bonheur d’un Pokémon voici la liste de ceux pouvant évoluer grâce à l’amitié et qui sont présents dans le jeu :

Pichu

Melo

Toudoudou

Nosferalto

Leveignard

Goinfrex

Togepi

Azurill

Laporeille

Evoli (en Mentali de jour et Noctali de nuit)

Rozbouton

Riolu

Korillon

La Luxe Ball

Une méthode simple mais difficile pour les Pokémon de haut niveau, c’est le recours à la capture avec une Luxe Ball. En effet, votre Pokémon gagnera bien plus rapidement en bonheur de cette façon.

Equipez le grelot Zen à votre Pokémon

Pour commencer, l’un des objets indispensables afin d’augmenter plus rapidement votre amitié est le Grelot Zen. Il vous suffit de l’équiper à votre Pokémon. Pour le trouver, il vous suffit de vous rendre au Manoir sur la route 212. Une fois que vous êtes entré, prenez le chemin de gauche et parlez à la soubrette qui vous donnera le précieux objet.

Le massage Pokémon

L’un des moyens pour rapidement augmenter l’amitié ou le bonheur de votre Pokémon est de le faire masser une fois par jour par la masseuse. Celle-ci se trouve à Voilaroc dans une maison en bas à droite de l’arène. Parlez-lui simplement et sélectionnez le Pokémon qui profitera du massage gratuit.

Les accélérateurs et les baies

Vous pouvez aussi gaver votre Pokémon d’un coup pour booster l’amitié en plus de ses statistiques avec les accélérateurs. Vous pouvez en acheter au centre commercial de Voilaroc, seulement votre budget risque de fondre rapidement. L’autre méthode vous coûte moins cher en pokédollars mais vous fait perdre en statistique. En effet, les baies sont un bon moyen d’augmenter l’amitié au prix d’un peu d’attaque ou de défense.

Le combat et la prise de niveau

Une fois que vous avez les points précédents en tête il s’agit ensuite de s’armer de patience et de faire gagner des niveaux à son Pokémon. Sachez que le conserver dans votre équipe et marcher augmenter naturellement le niveau d’amitié. Evitez toutefois le K.O pour qu’il baisse.

Avec toutes ces clés en main, vous allez désormais pouvoir faire évoluer vos Pokémon avec une efficacité maximale. Pour plus d’astuces et d’aides sur la capture dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté Pokémon sur notre serveur Discord.