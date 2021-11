Comme Pikachu, Evoli est un Pokémon très apprécié des fans. Si vous jouez à Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, vous vous demandez peut-être comment l’avoir dans son équipe. Déjà, bonne nouvelle, Evoli est bien présent dans Pokémon DEPS. Et on vous dit comment l’obtenir très facilement.

Où se trouve Evoli dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante

Evoli n’est pas disponible dans les hautes herbes. Pour l’obtenir, il va vous d’abord vous falloir vaincre la ligue puis débloquer le Pokédex National. Une fois que cela est fait rendez-vous à Unionpolis et rentrez dans la maison juste à droite du centre Pokémon. Parlez à Amelle

Il ne vous reste plus qu’à faire quelques œufs pour que vous puissiez obtenir toutes les évolutions ! Et justement, si vous souhaitez avoir Pyroli, Voltali, Aquali, Mentali ou encore Noctali, le schéma est le même qu’à l’accoutumée avec les fameuses pierres pour les premiers et l’amitié et du temps passé la nuit ou la journée pour les deux derniers.

Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. On vous donne l’astuce pour obtenir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord.