Acquérir deux Pokémon légendaires dès le début de votre aventure dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ? C’est possible si vous respectez quelques conditions simples. Il s’agit de Mew et Jirachi que vous pouvez facilement récupérer, mais aussi facilement manquer sans être un peu curieux.

Comment débloquer Mew et Jirachi ?

Pour les récupérer, rendez-vous à Floraville. Dirigez-vous ensuite vers les champs de fleurs sur la gauche, et parlez au couple âgé :

Pour obtenir Mew, parlez à la vielle dame. Il est nécessaire d’avoir une sauvegarde de Pokémon Let’s Go Pikachu ou Pokémon Let’s Go Évoli.

Pour obtenir Jirachi, parlez au vieux monsieur. Il est nécessaire d’avoir une sauvegarde de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

Sachez qu’ils sont niveau 5 lors de leur obtention et qu’ils sont « shiny lock ». Si vous ne possédez pas les deux jeux en question, vous pouvez toujours demander à quelqu’un de vous prêter une cartouche, commencez une nouvelle partie, et enfin sauvegarder. Cela suffit amplement.

Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.