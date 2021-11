Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, remakes des épisodes du même nom sorti en 2007 sur Nintendo DS, arrive dans quelques jours. L’occasion pour faire le point sur les différences principales entre les deux versions avec, bien entendu, de nombreux Pokémon pouvant être attrapés ou non selon les versions.

Quels sont les différents Pokémon entre Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Comme à son habitude, certaines créatures seront exclusives à chaque version afin de donner l’occasion aux joueurs de prendre les deux jeux. Le seul moyen pour obtenir tous les Pokémons est de faire des échanges entre les deux versions afin d’avoir la collection complète.

Pokémons exclusifs à Diamant Étincelant (Permanent)

Insécateur

Cizayox

Kranidos

Charkos

Cornèbre

Corboss

Moufouette

Moufflair

Dialga

Pokémons exclusifs à Perle Scintillante (Permanent)

Scarabrute

Dinoclier

Bastiodon

Feuforêve

Magirêve

Chaglam

Chaffreux

Palkia

Pokémons exclusifs à Diamant Étincelant (Avant obtention Pokédex National)

Mime Jr.

M. Mime

Élekid

Élektek

Scorplane

Scorvol

Pokémons exclusifs à Perle Scintillante (Avant obtention Pokédex National)

Magby

Magmar

Maganon

Teddiursa

Ursaring

Simularbre

Manzaï

Pokémons exclusifs à Diamant Étincelant (Après obtention Pokédex National)

Chenipan

Chrysacier

Papilusion

Abo

Abork

Caninos

Arcanin

Otaria

Lamantine

Embrylex

Ymphect

Tyranocif

Grainipiot

Pifeuil

Tengalice

Mysdibule

Mangriff

Solaroc

Kecleon

Pokémons exclusifs à Perle Scintillante (Après obtention Pokédex National)

Aspicot

Coconfort

Dardagnan

Sabelette

Sablaireau

Goupix

Feunard

Ramoloss

Flagadoss

Roigada

Cerfrousse

Nénupiot

Lombre

Ludicolo

Ténéfix

Séviper

Séléroc

Draby

Drackhaus

Drattak

Pokémons Légendaires exclusifs à Diamant Étincelant

Raikou

Entei

Suicune

Ho-Oh

Pokémons Légendaires exclusifs à Perle Scintillante

Artikodin

Electhor

Sulfura

Lugia

