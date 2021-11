Pour débloquer une majeure partie du contenu endgame dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, il vous faudra d’abord compléter le Pokédex de Sinnoh (en ayant croisé tous les Pokémon sans forcément les capturer) afin de débloquer le Pokédex National pour enregistrer tous les autres Pokémon issus des différentes générations. Pourtant, l’un des Pokémon pourrait bien vous poser problème. On parle bien sûr de Baudrive. Ce monstre ballon n’est en effet accessible qu’en remplissant une condition assez particulière. Voici comment l’avoir.

Comment obtenir Baudrive dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante ?

Pour déclencher l’évènement qui vous permettra de l’obtenir, il vous faudra d’abord avancer dans le scénario. Plus précisément lors de votre arrivée à Floraville, vous remarquez que la team Galaxy prépare un mauvais coup. Il vous faudra les vaincre et les faire décamper du parc Eolien à l’est de la ville afin de sauver le père de la petite fille que vous croisez.

Mais quel jour apparait Baudrive ? Eh bien sachez qu’après ça, il ne vous sera possible de croiser un Baudrive uniquement tous les vendredi.

Et vous voilà maintenant dans de « Baudrive » pour continuer l’aventure. Pour plus de guides et astuces sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. Vous pouvez également rejoindre notre serveur Discord pour parler Pokémon.