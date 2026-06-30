Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août

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Puisque The Elder Scrolls VI n’arrivera pas avant un moment et que Bethesda a épuisé toutes ses cartouches autour du recyclage de Skyrim, il fallait bien faire en sorte que la licence ne reste pas en pause trop longtemps (si l’on met de côté le MMO). The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est sorti l’année dernière pour nous permettre de revivre ce grand RPG dans de meilleures conditions sur les plateformes modernes, mais à l’époque, la Swxitch 2 n’était pas encore sortie. Ce portage a donc nécessité un peu de temps, mais il arrive.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered // Source : ActuGaming

Une version physique avec le jeu complet semble être prévue

Sorti en avril 2025, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a pris son temps pour trouver le chemin de la Switch 2, mais Bethesda a enfin de bonnes nouvelles à nous partager. Dans une bande-annonce absurde qui montre finalement peu d’images de gameplay et qui préfère se moquer du personnage le plus moche du RPG, on apprend ainsi que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sortira le 11 août prochain sur la console de Nintendo.

Gematsu note également le fait qu’une édition physique (qui serait une édition Deluxe) pourra être précommandée chez certains revendeurs. Le listing du jeu sur le site VGP mentionne même qu’il ne s’agira pas d’une game-key card comme on en a trop l’habitude, puisque le jeu complet sera visiblement directement sur la cartouche. Une bonne nouvelle pour les collectionneurs.

En attendant la sortie de ce nouveau portage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

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Jaquette de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
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Date de sortie : 22/04/2025

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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