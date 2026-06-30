Plus d’un an après sa sortie, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arrivera sur Switch 2 en août

Une version physique avec le jeu complet semble être prévue

Sorti en avril 2025, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a pris son temps pour trouver le chemin de la Switch 2, mais Bethesda a enfin de bonnes nouvelles à nous partager. Dans une bande-annonce absurde qui montre finalement peu d’images de gameplay et qui préfère se moquer du personnage le plus moche du RPG, on apprend ainsi que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sortira le 11 août prochain sur la console de Nintendo.

Gematsu note également le fait qu’une édition physique (qui serait une édition Deluxe) pourra être précommandée chez certains revendeurs. Le listing du jeu sur le site VGP mentionne même qu’il ne s’agira pas d’une game-key card comme on en a trop l’habitude, puisque le jeu complet sera visiblement directement sur la cartouche. Une bonne nouvelle pour les collectionneurs.

En attendant la sortie de ce nouveau portage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.