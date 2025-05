Test Oblivion Remastered – Toujours aussi magique et imparfait

Lorsqu’on évoque The Elder Scrolls IV: Oblivion, difficile de ne pas ressentir un frisson nostalgique. Sorti en 2006 sur Xbox 360, PC et plus tard sur PlayStation 3, ce chef-d’œuvre signé Bethesda Game Studios a marqué son époque dans le genre des jeux de rôle occidentaux. Avec ses quêtes mémorables, ses paysages enchanteurs et une bande-son désormais mythique, Oblivion a laissé une empreinte profonde dans la mémoire des joueurs, tout en préparant le terrain pour le phénomène Skyrim. Aujourd’hui, près de vingt ans après sa première apparition, Oblivion Remastered se présente comme une opportunité exceptionnelle de (re)découvrir ce classique, sublimé par des graphismes repensés, une technique modernisée et une expérience adaptée aux standards actuels. Mais ce retour en Tamriel est-il toujours aussi magique et pertinent en 2025 ?

Conditions de test : Nous avons joué une cinquantaine d’heures au jeu sur PC via Steam en accomplissant un grand nombre de quêtes (notamment celles de la guilde des voleurs et de la confrérie noire), quelques DLC, et en ayant pratiquement terminé la quête principale. Notre configuration est la suivante : AMD Ryzen 7 5800X3D, 16 Go de RAM DDR4 et AMD Radeon RX 6700 XT.

Un RPG culte et toujours aussi bien « cassé »

The Elder Scrolls IV: Oblivion a certes pris de l’âge, mais il conserve une aura presque intemporelle qui continue de séduire les amateurs de RPG. Bien qu’à sa sortie en 2006, il ait été salué pour ses graphismes impressionnants, ses visages expressifs et son monde ouvert ambitieux, certains de ses aspects techniques (comme l’IA un peu bancale et les animations rigides) ont depuis vieilli. Pourtant, ce qui permet à Oblivion de rester pertinent aujourd’hui, c’est la richesse de son univers et la liberté qu’il nous accorde. Les quêtes secondaires, notamment celles de la Confrérie Noire et de la Guilde des Voleurs, sont encore considérées parmi les meilleures jamais écrites dans un RPG. De manière générale, la qualité d’écriture n’a d’ailleurs pas pris une ride avec un ton parfois sombre et un humour subtil donnant à chaque aventure une saveur unique.

Avec Oblivion Remastered, Virtuos a fait le bon choix de ne pas tout retravailler en dehors des graphismes et de quelques ajustements. Car Oblivion est un jeu « cassé », mais dans le bon sens du terme. Cela a d’ailleurs donné des tas de vidéos humoristiques et de memes qui ont forgé sa légende. De plus, son système de jeu regorge de failles, d’exploits et d’imperfections qui, au lieu de nuire à l’expérience, la rendent souvent plus amusante, imprévisible et attachante.

Par exemple, son système de progression repose sur l’usage répété des compétences, ce qui permet aux joueurs de monter des personnages complètement absurdes ou surpuissants (tout le monde se souvient d’avoir sauté en permanence pour augmenter la compétence acrobatie). On peut, en théorie, devenir un assassin invisible qui court plus vite qu’un cheval ou un mage capable de voler au-dessus de Cyrodiil grâce à des sorts de télékinésie bricolés à l’autel de création magique. Ce côté “bricolage” nous pousse à expérimenter, à casser les règles du jeu et à créer des situations totalement inattendues.



De plus, l’intelligence artificielle (le fameux Radiant AI) introduite pour gérer la routine des PNJ était révolutionnaire à l’époque… mais elle produisait souvent des résultats imprévus et hilarants. Des villageois qui s’entretuent accidentellement pour un morceau de pain ou un voleur de grand chemin nonchalant lorsqu’on lui reprend son larcin quelques instants après. Ce sont précisément ses failles et ses absurdités qui participent à son charme et qui expliquent pourquoi les joueurs le chérissent encore aujourd’hui.

Bien plus qu’un lifting

Oblivion Remastered apporte une refonte visuelle complète qui modernise en profondeur. Propulsé par l’Unreal Engine 5, ce remaster offre des environnements bien plus détaillés, avec des éclairages dynamiques, des textures en haute résolution et une gestion des ombres et de la météo nettement améliorée. On regrette tout de même une esthétique moins vibrante avec une direction artistique plus sombre et moins colorée que l’opus d’origine.

Les visages bénéficient désormais de modèles retravaillés et d’animations faciales plus naturelles même si l’ensemble reste assez rigide étant donné que l’on reprend la base de 2006. Le système d’interface a également été repensé avec des menus plus lisibles, un journal de quêtes clarifié et un inventaire modernisé.

Du côté sonore, si la bande originale emblématique de Jeremy Soule reste inchangée, elle a été remastérisée pour un rendu plus clair et enveloppant, tandis que les bruitages ont été retravaillés pour accentuer l’ambiance des différents environnements. Enfin, le remaster intègre nativement de nombreuses optimisations issues des mods de qualité de vie plébiscités par la communauté : amélioration du système de verrouillage, meilleure gestion de la furtivité, corrections de bugs historiques… Sans oublier un support complet des manettes et une résolution en 4K.

Par contre, on constate que certains bugs, corrigés dans la version originale, sont de nouveaux présents ici. Par exemple, nous avons expérimenté un bug qui conservait l’agression des ennemis alors même que ces derniers se situaient à des kilomètres de notre position, nous empêchant ainsi toute action dans une ville. Sur PC, nous avons aussi constaté des soucis de performances avec des chutes de FPS constantes en exploration (effets de stutter).

Pour la communauté francophone, on regrette aussi énormément l’absence du doublage français original, même si un mod permet actuellement de le retrouver sur PC. L’autre grosse déception de ce remaster, qui a pris son temps pour venir et sortir de nulle part, est la non disponibilité des mods sur consoles. Rien ne pressait vraiment cette sortie et l’on aurait pu avoir cette fonctionnalité dès le lancement surtout quand on sait à quel point les jeux Bethesda dépendent des mods sur le long terme.

Un remaster pour qui ?

Même si l’on recommande Oblivion à à tous les amateurs de RPG en manque d’aventure, il ne s’adresse pas nécessairement à tout le monde. Ceux qui n’ont connu que Skyrim et attendent The Elder Scrolls VI avec impatience apprécieront sans doute cette version remise au goût du jour. En revanche, certains aspects trahissent son grand âge, et pourraient ne pas convenir à tous les joueurs.

Prenons le « level scalling » par exemple. Ce système consiste à rendre les ennemis plus forts à mesure que l’on prend des niveaux et que l’on devient soi-même plus puissant. Sur le papier, ce système a du sens car le monde est vaste et ouvert après le didacticiel, et on ne veut pas que les joueurs tombent directement sur des ennemis capables de les tuer en un coup, tout en leur assurant un défi constant.

En pratique, cela rend des tâches banales frustrantes et empêche d’évaluer soi-même la difficulté d’une situation. Cela devient également pénalisant dans certaines quêtes qui deviennent cauchemardesques si l’on prend trop de niveaux avant de les faire. Le gameplay peut aussi sembler trop rigide et daté, surtout comparé aux standards actuels du RPG. Les coups manquent de poids, les affrontements sont souvent mécaniques, et l’IA des ennemis peut donner lieu à des comportements incohérents ou risibles.