PlayStation Stars : Le service de fidélisation de Sony Interactive va s’arrêter, les points restent utilisables jusqu’au 2 novembre 2026

Sony souhaite un successeur à PlayStation Stars

Fidéliser des clients une communauté, c’est important lorsque l’on s’appelle Sony, et le PlayStation Stars a été conçu dans ce but. Acheter des jeux sur le PS Store et participer à des campagnes aux objectifs bien précis permettaient de récupérer des pièces virtuelles, offrant des jeux en version numérique ou, plus gadget, des objets de décoration à afficher sur un profil virtuel.

Si jamais vous avez pris l’habitude d’y faire un tour et d’exploiter le service, sachez que ce sera bientôt fini. Sony Interactive annonce en effet interrompre PlayStation Stars, pour un arrêt total des avantages accumulés le 2 novembre 2026. Sur le PS Blog, Grace Chen, vice-présidente de SIE et chargée de la publicité et des programmes de fidélité, s’est exprimée :

« En tant qu’entreprise, nous n’avons de cesse d’évoluer en suivant les joueurs et les tendances du marché. C’est pourquoi, depuis le lancement du programme, nous avons énormément appris en analysant les types d’activités auxquels nos joueurs sont le plus réceptifs. Cette analyse nous a poussés à recentrer nos efforts et à prendre la décision de mettre fin à PlayStation Stars dans son format actuel. Nous allons continuer d’analyser nos principales observations issues de ce programme et de chercher des manières d’en tirer des leçons. »

En d’autres termes, ça n’a pas très bien marché. Et il faut reconnaître que, d’un point de vue de consommateur, on peinait à voir un intérêt suffisamment notable pour consacrer du temps à terminer les campagnes. Les plus rémunératrices demandaient souvent d’acheter des jeux numériques au prix maximum conseillé. Un investissement qui était loin d’être rentable.

Il reste du temps pour en profiter

Malgré tout, et si vous êtes membre actif depuis suffisamment longtemps, peut-être avez-vous accumulé des points. Dans ce cas, vous avez jusqu’à la date indiquée plus tôt pour les dépenser. Sinon, à compter de ce jour, plus aucune inscription PlayStation Stars ne sera possible et si vous supprimez votre compte, impossible de faire machine arrière.

Enfin, les récompenses via campagnes ne pourront plus être obtenues à partir du 23 juillet 2025 à 16 h 59 heure française, de la même manière que les campagnes s’arrêteront à ce moment-là. Pour ce qui est des articles de collection numériques, ces figurines de toute sorte dont certaines ont pu être achetées par les membres, ils devraient être conservables jusqu’au bout.

Maintenant, si le PlayStation Stars sera abandonné dans sa forme actuelle, Sony Interactive tient toujours à offrir un programme de fidélisation. À voir dans les prochains mois ou années, mais il ne serait pas de refus d’assister à la naissance de quelque chose de plus convaincant.