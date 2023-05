PlayStation Showcase : Le résumé complet de la conférence

Une avalanche d’indés

On ne pourra pas enlever à PlayStation le fait que certains jeux indépendants, voire des AA, aient été bien mis en lumière durant la soirée. On retiendra par exemple quelques suites avec l’annonce de Ghostrunner II, le FPS de 505 Games qui s’est offert un premier trailer et qui est dans la même veine que le premier épisode.

The Talos Principle aura aussi droit à une suite avec The Talos Principle II, qui s’est là encore montré avec un bref trailer pour annoncer son arrivée en 2023. Retenons aussi le mignon Cat Quest 3, qui change de nom pour arborer celui de Cat Quest : Pirates of the Purribean. Sortie prévue en 2024.

En parlant de mignonnerie, on a aussi eu des nouvelles de The Plucky Squire, l’adorable jeu d’aventure de Devolver qui a eu droit à une jolie vidéo de gameplay. Toujours pas de date précise, mais c’est pour cette année.

On retiendra un peu moins Teardown, le jeu basé sur la destruction, dont le portage consoles arrivera cette année, tout comme Towers Of Aghasba, un jeu d’aventure sur une planète alien qui semble sympathique, mais qui a été noyé parmi les autres annonces.

Plus marquant, Revenant Hill a été annoncé par les créateurs de Night in the Woods, mais il reste encore assez mystérieux. De même pour Ultros, qui n’est pas le monstre de Final Fantasy mais un jeu d’aventure en 2D psychédélique qui arrivera en 2024 en tant qu’exclusivité console.

Mais les deux titres qui ont sans doute marqué le public sont Sword of the Sea et Neva. Et pour cause, ils sont développés par des équipes que l’on connait déjà bien.

Sword of the Sea se présente comme une suite spirituelle de Journey avec les créateurs de de Abzû et The Pathless à la barre. Un jeu d’aventure assez onirique qui rappelle évidemment le titre de thatgamecompany, et qui sortira cette année sur PS5 et PC.

Quant à Neva, on retrouve ici le studio derrière le sublime Gris. Ce premier trailer ne nous laisse pas entrevoir le gameplay du titre, mais l’univers visuel a l’air assez accrocheur pour que l’on s’y intéresse.

Le PS VR2 à la peine

Passage obligé pour Sony, le segment PS VR2 n’aura pas réservé beaucoup de surprises. Beat Saber était bien présent pour attirer du monde avec son pack dédié à Queen, mais ce n’était pas vraiment une surprise.

On a pu revoir quelques images de Synapse, ce FPS où l’on utilise la télékinésie, tout comme on a eu des nouvelles concernant Resident Evil 4 Remake, qui va lui aussi sortir prochainement.

Crossfire: Sierra Squad a lui aussi présenté de nouvelles images. Le titre sera jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs, et la séquence présentée a permis de confirmer que le jeu sortirait cette année.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 a été brièvement teasé, si bien qu’il était difficile de savoir s’il s’agissait d’un titre PS VR2 ou non. Le jeu d’horreur promettra quelques sueurs froides avec des mini-jeux sadiques à effectuer.

Il n’y avait finalement qu’une grosse annonce à se mettre sous la dent côté PS VR2, avec Arizona Sunshine II. Le premier épisode s’était avéré être assez sympathique, et ce nouvel épisode compte bien utiliser toute la puissance du casque de PlayStation pour mettre en avant des visuels nettement plus propres. Là encore, la sortie est prévu pour 2023.

Plusieurs projets intriguants

Il fallait aussi aller chercher du côté de certains éditeurs tiers pour avoir un peu de substance dans ce PlayStation Showcase. Naturellement, plusieurs titres déjà annoncés et proches de leur sortie étaient au rendez-vous.

Immortals of Aveum, le FPS EA Originals avec des pouvoirs magiques, a présenté une nouvelle bande-annonce, tout comme Final Fantasy XVI qui a encore une fois mis le paquet sur l’aspect épique du titre. En revanche, malgré ce que l’on aurait pu penser, aucune démo n’a été annoncée pour cet épisode. Sans doute en juin ?

Même Street Fighter 6 était de la partie afin de nous montrer un trailer pour son mode World Tour, que l’on a pourtant vu maintes et maintes fois par le passé.

On se réjouira plutôt de voir certains revenants à l’image d’Alan Wake 2, qui a présenté ses premières images de gameplay en confirmant au passage un deuxième personnage jouable. Une date de sortie a aussi été partagée, puisque cette suite arrivera le 17 octobre prochain. Et seulement en dématérialisé, puisque visiblement, aucune version physique du jeu n’est prévue.

On pensait ne pas le voir avec l’Ubisoft Forward, mais Assassin’s Creed Mirage était au programme avec son premier trailer de gameplay, qui mettait l’accent sur l’infiltration et les meurtres en douce, histoire de bien montrer que cet épisode revient aux origines de la saga. Là aussi, on a eu une date de sortie, fixée au 12 octobre.

Même Helldivers 2 était de retour avec quelques images de gameplay et la promesse d’une sortie cette année, aussi bien sur PC que sur PS5.

Granblue Fantasy Relink enchaîne les reports mais le RPG s’est tout de même fendu d’un nouveau trailer de gameplay durant la soirée, avec la promesse d’une arrivée en 2023, cet hiver.

Tower of Fantasy, le concurrent de Genshin Impact, est sorti depuis quelques mois sur PC et mobiles, mais il a profité du PlayStation Showcase pour confirmer sa venue sur PS4 et PS5 dès cet été.

Pour terminer sur les jeux déjà annoncés côté éditeurs tiers, on a eu la bonne surprise de voir Dragon’s Dogma 2 qui a lui aussi dévoilé du gameplay pour la toute première fois. L’action-RPG de Capcom semble avoir gardé les bases du premier opus et si cette présentation devrait plaire aux fans, aucune date de sortie n’a été partagée.

Les éditeurs tiers avaient aussi quelques surprises dans leur besace, à l’image de Phantom Blade 0, un action-RPG aux allures de Souls mais avec des ambitions de hack’n slash. Sacré programme et surtout sacrée présentation, avec des animations de combat qui étaient spectaculaires, sans doute un peu trop pour qu’elles soient réelles. Là aussi, pas de date à l’horizon.

On reste un peu plus dubitatif sur Foamstars, le nouveau jeu de Square Enix. On pensait que l’éditeur avait compris que le domaine des jeux service, ce n’était visiblement pas pour lui, mais il a tout de même décidé de nous présenter un Splatoon-like, en remplaçant la peinture par de la mousse, et les Inklings par des personnages qui pourraient sortir de Fortnite.

Konami est quant à lui venu confirmer certaines rumeurs en officialisant le remake de Metal Gear Solid 3, intitulé Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Seulement, c’est un très court teaser en CGI qui a été diffusé, avec peu d’informations. On sait en revanche que le jeu sortira aussi bien sur PS5 que sur Xbox Series et PC. Et pour en terminer avec Metal Gear Solid, une compilation des trois premiers jeux a été annoncée pour cet automne.

De nouveaux accessoires avec… une PlayStation 5 Portable ?

Il y avait des rumeurs sur la présence de quelques annonces hardwares lors de cette conférence, et certaines d’entre elles ont bien été confirmées par Jim Ryan en personne. Tout d’abord, des écouteurs sans-fil PS5 ont été présentés, mais ce n’est pas ce que l’on retiendra.

Ce qui restera en tête, c’est l’annonce de Project Q, qui se présente sous la forme d’une Switch avec un écran HD de 8 pouces placé entre deux bouts d’une DualSense. Cette manette/console permettra de jouer à vos jeux PS5 à distance, mais pas trop, puisqu’elle se reposera sur le Remote Play. Autrement dit, ce sera uniquement pour joeur dans votre foyer, avec votre PS5 à proximité.

Cette console Project Q devrait être lancée d’ici la fin de l’année 2023, et PlayStation nous en dira plus dans les semaines à venir.

PlayStation mise tout sur le jeu service

Passons maintenant du côté des PlayStation Studios, et il faut dire que de ce côté-là… ce n’était sans doute pas l’aspect le plus séduisant de la conférence, à moins d’aimer les shooters façon jeux service.

Il faut dire que cette présentation a commencé avec l’annonce de Fairgame$, un titre que notre SEO déteste déjà, et qui n’est autre que le jeu de Jade Raymond au sein de Haven Studios. Il s’agira d’un jeu de braquage compétitif où l’on incarnera des Robin des Bois futuristes pour voler aux riches et faire mieux que les autres équipes. On se contentera d’un trailer en CGI ici, et de la promesse d’une sortie sur PC et PS5, un jour.

Et cette absence de gameplay est sans doute le problème des autres annonces PlayStation Studios. Car Bungie aurait pu présenter de belles choses, mais le studio n’a lui aussi montré que des trailers en CGI pour ses deux annonces.

D’un côté, l’officialisation de Marathon, qui fait revenir la licence de FPS des années 90. On aura droit à un jeu orienté PvP qui sortira aussi bien sur PS5 que sur Xbox, et même sur PC. Sans doute à cause d’un développement qui a débuté avant le rachat du studio par PlayStation.

Bungie n’oublie pas pour autant Destiny 2, avec un premier trailer pour The Final Shape, dernier chapitre de la saga en cours, avec le retour d’un personnage très apprécié de la communauté.

Et enfin, Firewalk Studios voulait aussi nous parler de son jeu nommé Concord, mais en dehors d’un teaser très bref qui nous montre un univers de science-fiction difficile d’en tirer quoique ce soit si ce n’est qu’il s’agit d’un FPS PvP. Encore.

Spider-Man 2 nous réveille

Heureusement, Marvel’s Spider-Man 2 a clôturé le show, et lui, il avait du gameplay en stock. Après une introduction mettant en place Kraven comme grand méchant de cet épisode, on a pu découvrir la tenue de symbiote pour Peter, avec des nouveaux pouvoirs qui rendent l’Homme-Araignée très violent.

Miles était aussi jouable et on a pu voir que lors de certaines missions liées à l’histoire, on pourra switcher d’un Tisseur à un autre de manière instantanée, même si cela à l’air d’être lié aux événements du scénario. La grosse séquence de gameplay présentée était très spectaculaire, avec plusieurs nouveautés à découvrir, mais on restera tout de même sur notre faim en voyant qu’aucune date de sortie n’a été confirmée, en dehors d’un vague automne 2023.

C’est sur cette note que se termine ce PlayStation Showcase, qui aura eu une saveur particulière. Même si l’on a vu ce qui semble être de bons jeux, le rythme de la conférence était sans doute trop rapide tandis que beaucoup de trailers ne montraient aucun gameplay. C’est surtout du côté des PlayStation Studios que l’on aura un sentiment amer, avec de grands absents à noter malgré la jolie présence de Marvel’s Spider-Man 2. Et vous, qu’en avez-vous pensé ?