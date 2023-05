Marvel’s Spider-Man 2 montre du gameplay contre Kraven et le Lézard

Pas de Venom mais…

Histoire de nous feinter après une conférence loin d’être convaincante, le segment s’est lancé sur un suspense avec une scène dans la jungle avec une version low-cost d’un certain chasseur, et effectivement, il n’est pas de taille face à Kraven qui s’ennuie fortement. C’est alors que son équipe lui soumet l’idée d’aller plutôt à New York.

On découvre à la fois que Spider-Man ne sera pas son unique cible puisqu’il s’intéresse à tous les individus costumés de la ville, quelque soit leur côté de la justice mais aussi que Kraven a une armée non négligeable à ses ordres, deux points très vite confirmés par la vidéo de gameplay qui a suivi.

Marvel’s Spider-Man 2 persos jouables

Une séquence de gameplay qui démarre chez le Docteur Curt Connors envahi par l’armée de Kraven pour le capturer sous sa forme de Lézard. On note au passage que tout cela se déroule dans le Queens qui ne sera pas l’unique nouveau quartier de New York ajouté à la carte de Marvel’s Spider-Man 2. On a aussi droit à une séquence de gameplay avec Peter dans son costume de symbiote avec de nouveaux pouvoirs donc.

Et cela ne suffisait pas, on assiste à un changement instantané de personnage pour retrouver Miles à l’autre bout de la ville. Il faut bien avouer qu’après la claque initiale, on se pose beaucoup de question sur cette fonction. Est-ce que c’est embelli pour la présentation ? Est-ce qu’on pourra le faire aussi simplement n’importe quand ? Est-ce que les deux pourront se balader ensemble dans le monde ouvert ?

Un gameplay encore plus sur mesure

Les combats et l’infiltration ont été repensés pour l’occasion. On a donc un Peter beaucoup plus brutal sous l’influence du symbiote dont on nous promet qu’elle sera aussi explorée dans sa vie quotidienne avec son entourage. Et Miles aussi a bien changé puisqu’il maîtrise mieux ses pouvoirs et a de nouveaux gadgets pour faire par exemple des doubles éliminations.

On remarque aussi l’apparition des petites ailes de toiles sur les costumes des deux protagonistes qui pourront planer pour aller encore plus vite mais aussi profiter des courants d’air entre les immeubles pour se déplacer. D’ailleurs, chacun aura droit à son propre arbre de compétence mais il y en aura aussi un commun.

Direction automne 2023 (si tout se passe bien)

Insomniac Games a droit à un article du PlayStation Blog pour nous donner d’autres précisions à propos de Marvel’s Spider-Man 2. Forcément, on nous y vante les mérites de la PS5 qui permet d’aller encore plus vite en planant grâce au SSD magique, tandis que la puissance de la console permet plus d’effets, de meilleures ombres et lumières, plus de détails et la Dual Sense améliore encore plus l’immersion.

En revanche, là où ils sont un peu moins bavards, c’est sur ce qui touche à la date de sortie. Comme indiqué à la fin du segment, on reste sur une même fenêtre de sortie pour cette exclusivité PlayStation 5 qui vise l’automne 2023 et les développeurs disent être dans les temps pour s’y tenir mais ne sont tout de même pas assez confiants pour donner une date exacte, même si on nous promet que son annonce ne devrait plus tarder.