Les créateurs d’Abzû et de The Pathless présentent Sword of the Sea

Les parents de Abzû et de plus récemment The Pathless présentent en effet une sorte d’hommage philosophique à Journey, une autre production bien connue des joueurs et joueuses, dont une partie de l’équipe est de retour ici.

Présenté comme le jeu d’aventure le plus ambitieux du studio Giant Squid, Sword of the Sea, se déroule dans un monde complètement abandonné. Le coeur du gameplay semble tourner autour d’une toute nouvelle manière de vous mouvoir nommée le Howersword.

Glissez sur du sable, de l’eau ou de la neige

Se contrôlant tel un hoverboard mélangé à un snowboard, il faudra utiliser ses talents pour atteindre des hauteurs inaccessibles autrement et vous perdre dans des zones ressemblant à des skateparks perdues dans les marées de la Nécropole des Dieux.

Dans Sword of the Sea, vous incarnez le Wraith, un être ressuscité et revenant à la vie dans un monde délabré, dont le but ultime est d’explorer les ruines environnantes afin de ramener en lieu sûr de gigantesques bancs de poissons et autres créatures marines.

Mais attention, car le danger rode et d’immenses léviathans essaieront de vous barrer la route pour vous faire échouer. Présenté comme un peu triptyque, à la fois médiatif, introspectif et exaltant, Sword of the Sea est prévu pour cette année sur PlayStation 5 et PC via Steam.