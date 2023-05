Arizona Sunshine 2 s’annonce sur PlayStation VR 2 avec un trailer totalement déjanté

Alone with Buddy

Vous avez bien lu, Arizona Sunshine 2 a été réellement annoncé lors du PlayStation Showcase. Le titre sera toujours développé par Vertigo Games, et sera la suite directe du premier volet. Notre héros, plongé dans la solitude et le désespoir, est accompagné de son fidèle chien Buddy, à la recherche de probables survivants sous un bon vieux soleil désertique. Qui plus est, et toujours dans un ton bien barré comme le premier volet, notre héros devra aussi dézinguer ces bons vieux « Fred », qui est le doux nom donné aux putréfiés.

Comme on peut le voir aussi sur le trailer, ce second opus se dote d’un moteur graphique infiniment plus impressionnant que le premier jeu. On pourra aussi s’attendre de nouvelles armes bien jouissives avec un lance-flammes, une machette en passant par le fusil à pompe. En sus, Arizona Sunshine 2 reprendra à peu de choses près le moteur physique de The Walking Dead: Saints & Sinners, où vous pouvez agripper la tête des zombies pour les achever, ou tout simplement les repousser. Autrement dit, le FPS en VR de Vertigo Games s’annonce très prometteur rien qu’avec ce système de corps à corps poussé, tout en conservant le côté drôle du premier opus, qui faisait déjà mouche.

Arizona Sunshine 2 est programmé pour sortir cette année sur PSVR 2, sans plus de précisions. Nous ne savons pas encore si le jeu sortira après sur les autres plateformes, même si cela parait fortement probable.