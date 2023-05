Ghostrunner 2 : Le jeu d’action sortira en 2023 et montre une première vidéo

Ghostrunner 2 vise sa cible pour 2023

Sorti en 2020, Ghostrunner est un jeu d’action et de plateforme qui a fait sensation dans la sphère indépendante. Chapeauté par le jeune studio One More Level, il a rapidement conquis les joueurs et les joueuses, et figurait dans notre top des meilleurs jeux indés de cette même année. Rentabilisé en seulement 1 mois, la licence a ensuite été rachetée par 505 Games. Puis, en 2021, on nous a annoncé qu’une suite avait été lancée.

Finalement, c’est pendant la conférence PlayStation Showcase que le titre s’est montré officiellement pour la première fois. On a ainsi pu découvrir une première bande-annonce, qui nous prouve que l’action et l’ambiance cyberpunk seront toujours bien au rendez-vous. Dans le concept, on reste sur une expérience à la croisée d’un Hotline Miami et d’un Mirror’s Edge, alliant parkour, univers futuriste et expérience exigeante où il faut bien gérer les phases de plateforme et poutrer les adversaires en une seule frappe.

Dans la foulée, quelques précisions sont tombées : Ghostrunner 2 se déroulera un an après les événements du premier épisode et l’on y retrouvera toujours Jack, ninja cybernétique surpuissant, qui va se retrouver dans les vastes étendues des wastelands. On pourra se déplacer en moto et découvrir de nouveaux pouvoirs et des compétences améliorables et l’on nous promet une plus grande liberté d’exploration, un lore approfondi et surtout, le retour d’une bande-son synthwave que l’on a hâte d’écouter.

On apprend également une période de sortie : Ghostrunner 2 est désormais prévu pour courant 2023. Pas plus de précision, mais juste un « plus tard » cette année. Le titre a été initialement annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series.