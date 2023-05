Alan Wake II tient enfin sa date de sortie, et c’est pour cet automne

Si vous aviez accroché à son histoire mystérieuse à souhait mêlant horreur, peurs, ésotérisme et meurtres lors de sa sortie il y a plus de dix ans, le jeu de Remedy Alan Wake s’apprête à débouler avec la suite de son aventure dès cet automne, puisque Alan Wake II est prévu pour le 17 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S uniquement, soit 5 petits jours après la sortie d’Assassin’s Creed Mirage, qui s’est montré lui aussi. Préparez-vous, cette suite semble vouloir vous faire sombrer encore plus dans la folie.

Is Alan Awake ?

Glaçante. Voici comment nous pourrions résumer la prise de parole de Remedy Entertainment pour une première vraie présentation, en images de gameplay s’il vous plait (via le moteur Northlight de Remedy promettant décors et environnements immersifs), de la suite de l’épopée de l’auteur à succès piégé dans ses plus sombres cauchemars. Bien que le studio nous avait prévenu concernant le côté beaucoup plus dark et survival horror que le premier opus, on pouvait s’attendre à ce que ce soit des paroles en l’air, ce ne fut pas le cas.

On peut notamment remarquer la présence de nombreuses séquences où les peurs devraient avoir une part importante, tandis que la légendaire lampe torche fera son grand retour pour tenter de contrer les attaques des esprits ennemis. Les environnements semblent impressionnants et rendent hommage au hardware récent tandis que la séquence se clôture sur un Alan Wake barbu, affaibli et semblant amnésique.

Véritable jeu d’horreur psychologique à la troisième personne, le jeu proposera bon nombre de séquences jugées difficiles pour les joueurs expérimentés mais proposera également des manières de proposer une expérience digeste aux joueurs moins habitués au genre ou souhaitant profiter de l’histoire qui semble assez riche. Et une toute nouvelle perspective s’ouvre à nous lorsque nous comprenons qu’un second personnage sera jouable en plus de l’auteur, l’agent émérite du FBI, Saga Anderson, alors que l’histoire est décrite comme suite :

« Une série de meurtres rituels menace Bright Falls, une petite ville entourée par la nature sauvage du nord-ouest du Pacifique. Anderson, un agent accompli du FBI avec une réputation pour résoudre des cas impossibles, arrive pour enquêter sur les meurtres. Bientôt, les événements tournent en cauchemar quand elle découvre des pages d’une histoire d’horreur qui commencent à se réaliser autour d’elle. D’une manière ou d’une autre, les événements semblent mener à Alan Wake, l’écrivain d’horreur qui a disparu il y a 13 ans ».

Fait intéressant à savoir, ces deux personnages disposeront de leurs propres événements distincts, à deux endroits différents, et que vous pourrez incarner dans l’ordre de votre choix, une fois l’aventure pleinement lancée. En effet, alors qu’Anderson profitera de paysages du nord-ouest du Pacifique avec des lieux connus de la licence pour mener son enquête sur de récents meurtres, Alan Wake devrait lui être perdu dans la Dark Place, prêt à en découdre avec ses plus sombres cauchemars, dans une réalité changeante et tournant en boucle.

A noter également qu’Alan Wake II pourra être joué complètement même si l’on ne connait pas la licence, des rappels subtils étant certainement de la partie. Les développeurs ont apparemment tenu à se pencher sur ce cas précis, le premier jeu étant assez ancien, malgré une version remasterisée sortie en 2021. Pour rappel, encore quelques mois de patience, mais Alan Wake II arrive, le 17 octobre 2023 pour être plus précis, uniquement sur PC et consoles de la génération actuelle.