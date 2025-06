PlayStation Plus : Les paliers Extra et Premium sont de plus en plus populaires, même s’ils sont plus chers

Les abonnés aux abonnements les plus couteux augmentent

Les paliers Extra et Premium du PlayStation Plus sont aujourd’hui plus populaires que jamais selon le président de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino. 38% des abonnés au PS Plus le sont via la formule Extra et Premium, ces deux dernières donnant accès à une large bibliothèque de jeux mise à jour tous les mois, à l’instar du Xbox Game Pass. C’est la formule Premium qui serait d’ailleurs la plus populaire des deux (et la plus chère), avec 22% des adhérents lors de la dernière année fiscale contre 16% pour la formule Extra. Le taux d’adhésion augmente d’année en année et ce malgré une hausse des prix, ce qui donne forcément des idées à Sony.

Si le constructeur se garde bien d’annoncer une future hausse, il pense à des moyens d’augmenter la valeur du service pour le consommateur, en enrichissant l’abonnement, ce qui pourrait logiquement amener à un nouveau prix :

« Le service PlayStation Plus offre une grande valeur à nos joueurs, et nous continuerons à ajouter davantage et à ajuster notre stratégie de prix de manière dynamique pour maximiser la rentabilité. »

Quand Nishino parle « d’ajuster », il faut comprendre par là « augmenter ». L’inverse serait étonnant. Mais espérons au moins que si augmentation il y a, le service soit agrémenté de quelques services supplémentaires.