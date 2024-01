PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de février pour les membres Essentials

Quels jeux PS Plus en février 2024 ?

Sans grande surprise, on retrouve Foamstars directement sur le service, comme cela avait été annoncé précédemment par Square Enix. Le Splatoon-like ne sera cependant pas le seul centre d’intérêt.

Voici la liste des jeux offerts en février sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 6 février 2024 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.