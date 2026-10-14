PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres

Les jeux du mois d’octobre sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Commençons déjà par noter une vraie fausse entrée dans le catalogue PlayStation Plus Extra avec le retour d’Horizon Forbidden West, plus de deux ans après son départ. Une bonne nouvelle dans le sens où l’on s’attend à pouvoir profiter à terme des jeux PlayStation Studios en payant ce palier d’abonnement.

Notons également la présence de Mafia: The Old Country, deux mois après la sortie de son DLC, la disponibilité Day One de la version 1.0 de Mycopunk, ou encore un autre retour : celui de Tales of Arise mais cette fois dans son édition « Beyond the Dawn ».

Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 20 octobre :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Dino Crisis 2 | PS5, PS4

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4

Enfin, dans le cadre d’un « Horror Fest », PlayStation annonce aussi des packs exclusifs, des DLC mis à disposition gratuitement ou encore des essais de jeux pour les titulaires de l’abonnement Premium. L’intégralité des offres est à retrouver sur le PlayStation Blog.