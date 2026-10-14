PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres
Nous sommes à la moitié du mois d’octobre et c’est donc la période vers laquelle Sony annonce la nouvelle fournée de jeux à débarquer sur le PlayStation Plus Extra et Premium. Si septembre apportait quelques entrées sympathiques, le contenu semble au moins aussi bon ce mois-ci avec des grosses licences et des titres immanquables.
Les jeux du mois d’octobre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Commençons déjà par noter une vraie fausse entrée dans le catalogue PlayStation Plus Extra avec le retour d’Horizon Forbidden West, plus de deux ans après son départ. Une bonne nouvelle dans le sens où l’on s’attend à pouvoir profiter à terme des jeux PlayStation Studios en payant ce palier d’abonnement.
Notons également la présence de Mafia: The Old Country, deux mois après la sortie de son DLC, la disponibilité Day One de la version 1.0 de Mycopunk, ou encore un autre retour : celui de Tales of Arise mais cette fois dans son édition « Beyond the Dawn ».
Voici la liste des jeux du PlayStation Plus Extra/Premium à retrouver à partir du 20 octobre :
PlayStation Plus Extra
- Mafia: The Old Country | PS5
- Horizon Forbidden West | PS5, PS4
- Mycopunk | PS5
- Poppy Playtime: Chapter 2 | PS5, PS4
- The Midnight Walk | PS5
- Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition | PS5, PS4
- Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game | PS5
PlayStation Plus Premium
- Dino Crisis 2 | PS5, PS4
- RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition | PS5, PS4
Enfin, dans le cadre d’un « Horror Fest », PlayStation annonce aussi des packs exclusifs, des DLC mis à disposition gratuitement ou encore des essais de jeux pour les titulaires de l’abonnement Premium. L’intégralité des offres est à retrouver sur le PlayStation Blog.