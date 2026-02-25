PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en mars
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Nouveau mois en approche, ce qui veut dire nouveaux jeux sur le PlayStation Plus Essentials. Une semaine avant l’arrivée d’une nouvelle salve, Sony nous montre quels jeux seront au programme durant le mois de mars, avec une sélection qui se veut encore une fois être assez variée.
Quels jeux PS Plus Essentials en mars 2026 ?
PlayStation semble maintenant avoir pris l’habitude de proposer non pas trois, mais quatre jeux sur le PlayStation Plus Essentials, et ce ne sont pas les abonnés qui viendront s’en plaindre, même si la sélection reste toujours sujette à débat. Pour ce nouveau mois, vous aurez le choix entre un jeu de golf, un jeu très coloré, de la chasse grandeur nature et un MMO basé sur une très grande licence du jeu vidéo.
Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en mars sur le PlayStation Plus Essentials :
- PGA Tour 2K25 | PS5
- Monster Hunter Rise | PS5, PS4
- Slime Rancher 2 | PS5
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?
Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?
Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 3 mars 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.
Cet article peut contenir des liens affiliés