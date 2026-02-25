PlayStation Plus : Voici les 4 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en mars

Quels jeux PS Plus Essentials en mars 2026 ?

PlayStation semble maintenant avoir pris l’habitude de proposer non pas trois, mais quatre jeux sur le PlayStation Plus Essentials, et ce ne sont pas les abonnés qui viendront s’en plaindre, même si la sélection reste toujours sujette à débat. Pour ce nouveau mois, vous aurez le choix entre un jeu de golf, un jeu très coloré, de la chasse grandeur nature et un MMO basé sur une très grande licence du jeu vidéo.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en mars sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 3 mars 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.