Première image pour 007 First Light, le jeu James Bond développé par IO interactive (Hitman) qui sera présenté cette semaine

Mourir peut attendre (quelques jours)

IO Interactive ne cachait plus qu’il travaillait sur un jeu 007, mais il a tout de même bien conservé le secret autour de ce projet durant plusieurs années. On ne sait pas précisément à quoi va ressembler ce titre si ce n’est qu’il sera plus scripté qu’un Hitman, avec une mise en scène plus soignée et plus proche de l’esthétique des films James Bond modernes (ceux de Daniel Craig en somme). Il ne s’agira pas d’une adaptation d’un quelconque long-métrage pour autant, IO Interactive ayant décidé de présenter sa propre version du personnage.

C’est sur les réseaux sociaux que le studio officialise aujourd’hui que ce jeu se nommera finalement 007 First Light, ce qui est sans doute une manière de montrer que l’on retrouvera ici un agent 007 qui n’est pas encore très chevronné.

On devine la silhouette du personnage dans cette première image, qui annonce dans le même temps que le jeu sera présenté dans le courant de la semaine. On suppose donc qu’il fera son apparition lors du Summer Game Fest qui se déroulera le 6 juin prochain, avec une première bande-annonce, sauf s’il attend jusqu’au Xbox Games Showcase, ce qui semble moins probable.

En toute logique, le jeu devrait sortir sur PC, PS5 et sans doute Xbox Series, en plus d’une version Switch 2 d’ores et déjà confirmée.