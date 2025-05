Death Stranding 2: On The Beach va faire l’objet d’un panel le 9 juin à Los Angeles

Un dernier (?) focus sur DS2, avec des invités

Comme le calendrier fait bien les choses, il se trouve que le panel du 9 juin destiné à s’étendre sur Death Stranding 2: On the Beach interviendra seulement deux jours après la soirée de lancement du Summer Game Fest. Elle se déroulera aussi dans la même ville et Geoff Keighley sera de nouveau là pour présenter. Hasard de dingue.

Le dernier panel en date avait envoyé la sauce avec date de sortie, détail du collector et un trailer d’une dizaine de minutes symbolisant le début des précommandes. Alors, forcément, on ne devrait pas s’attendre cette fois à beaucoup plus que des séquences de gameplay choisies avec soin.

Naturellement, une discussion aura lieu sur scène avec Hideo Kojima, mais également des invités spéciaux non annoncés. Dans le cadre du panel précédent, nous avons pu voir débarquer Norman Reedus, Troy Baker et Woodkid. Et vu que le casting du jeu est plutôt chargé, ce serait plutôt logique et intéressant d’avoir d’autres personnalités comme Elle Fanning, Alastair Duncan ou encore George Miller. Toutefois, il n’est pas impossible que Troy Baker revienne avec son nom sur sa chaise.

Bref, il va falloir attendre le 9 juin à 4 h 00 du matin heure française pour voir de quoi il s’agira. La vidéo Youtube est déjà planifiée si vous pouvez et souhaitez voir le panel en direct.

Rappelons que Death Stranding 2: On The Beach débarquera le 26 juin sur PS5, et le 24 pour les personnes ayant opté pour la Deluxe Digital Edition.