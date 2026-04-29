Plan de guerre Diablo 4 : quelle est cette nouvelle activité de fin de partie ?

Les plans de guerre, dans Diablo 4, constituent une toute nouvelle activité de fin de partie qui vous permettra de cibler des récompenses bien précises pour favoriser l’optimisation de votre personnage.

Quand se débloque le Plan de guerre dans Diablo 4 ?

Les plans de guerre sont accessibles après l’épilogue et sont disponibles pour les personnages de haut niveau qui ont passé les campagnes. Ainsi, prenez votre mal en patience, puis terminez l’histoire de cette extension pour être en mesure d’en profiter.

C’est quoi le Plan de guerre dans Diablo 4 ?

Le Plan de guerre est une nouvelle activité de fin de partie exclusive à l’extension Lord of Hatred. Le plan de cette nouvelle activité est d’éradiquer les vestiges de la haine de Sanctuaire.

Concrètement, les plans de guerre permettent aux personnages-joueur de choisir parmi une liste pouvant comporter jusqu’à cinq activités (la fosse, les hordes infernales, les vagues infernales, les donjons du Cauchemar, les boss de repaire, les bas-fonds de Kurast). À mesure que les personnages-joueur accomplissent ces activités, ils progressent dans un arbre d’activité unique qui leur offre des récompenses exclusives.

Vous mission sera de sélectionner des activités qui vous délivreront des récompenses à mesure que vous les compléterez. Bien évidemment, les plus rares sont les plus généreuses. À tout le moins, les récompenses ne peuvent s’obtenir qu’après la complétion de toutes les activités.

Vous devrez alors vous rendre à Temis, au niveau du coffre de guerre, pour recevoir ce qui vous est dû.

Comment progresser dans le Plan de Guerre ?

Au début du plan de guerre, vous remarquerez que vous n’aurez pas accès à toutes les activités que propose Diablo 4. En réalité, vous devez gagner des points d’expérience d’activité pour débloquer de nouvelles activités et les modifier à votre guise.

L’amélioration des activités se fait par chemin que vous devez prendre : une amélioration vient en bloquer une autre. Ainsi, vous devez prendre le temps de bien choisir selon vos besoins et vos projets à venir pour vous assurer des récompenses à la hauteur de vos attentes.