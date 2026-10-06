Physint aura des points communs avec Metal Gear Solid, mais Kojima promet un autre genre de jeu d’espionnage

D’autres noms viendront s’ajouter au casting

Puisque ce long échange n’est pour l’instant disponible qu’en japonais, difficile de vraiment rentrer dans les détails de chaque déclaration de Hideo Kojima ici. On notera cependant qu’il y évoque le cas Physint, en précisant que le jeu sera bien la culmination de tout son savoir-faire dans le genre du jeu d’action-espionnage. Il faut donc s’attendre à pas mal de choses qui évoqueront Metal Gear Solid, même si Kojima veut tout de même créer quelque chose de nouveau :

« Il est question d’espions, mais avec beaucoup d’idées nouvelles et un autre type de jeu d’action et d’espionnage. C’est assez différent. »

On apprend que le scénario est en tout cas complété et que le tournage (la motion capture) commencera dès l’année prochaine, même si les acteurs principaux comme Bill Skarsgard, Charlie Fraser et Minami Hamabe sont déjà passés sous la houlette du scan pour voir à quoi ils ressembleront en jeu. Kojima prévient que le casting complet n’a pas encore été annoncé, donc quelques surprises nous attendent encore de ce côté.

À voir maintenant si la question du budget ne posera pas problème ici, puisque les gros noms hollywoodiens comme Skarsgard coûtent cher. Tout porte donc à croire que le jeu ne verra pas le jour avant un moment, mais les fans du bonhomme patienteront comme il se doit.