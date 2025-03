Peter Moore, un ancien cadre de Xbox, admet avoir encouragé la guerre des consoles entre Xbox et PlayStation

Un conflit qui aurait bénéficié à tout le monde

Ancien vice-président chez Microsoft en plus de sa carrière chez SEGA ou Electronics Arts, Peter Moore est une figure assez emblématique de l’industrie, à défaut d’être très appréciée. Son passage chez Microsoft aura laissé des traces, pour les meilleurs comme pour le pire, et c’est ce qu’il a évoqué sur la chaîne de Danny Peña à l’occasion d’une interview (retranscrite par VGC) où il est revenu sur le lancement de la première Xbox. Une époque où l’industrie devait évoluer, notamment en allant chercher un nouveau public et en se débarrassant de l’image du jeu vidéo que les médias « mainstreams » décrivait.

Pour cela, il fallait capter l’attention et créer la discussion, et la guerre des consoles était selon lui un bon moyen qu’il a contribué à entretenir :

« À l’époque, nous avions beaucoup de travail, et en même temps, nous étions assez jeunes pour nous amuser, faire toutes les bêtises que nous faisions et toutes les cascades. Je pense que la guerre des consoles à laquelle vous faites allusion était saine pour l’industrie […] Écoutez, je l’ai déjà dit – j’ai certainement encouragé cette guerre, car je pense que les joueurs ont adoré voir la Xbox contre la PlayStation, peut-être aussi Nintendo, et je pense que c’était quelque chose qui a profité à tout le monde. »

Aujourd’hui, il reconnait que les temps sont bien différents et que cette « guerre » n’a plus lieu d’être, notamment avec la nouvelle position dans laquelle se trouve Microsoft suite à l’acquisition d’Activision-Blizzard :

« Si Microsoft avait le choix, fabriquerait-il des consoles ? Non. Serait-il ravi de pouvoir devenir une entité de plusieurs centaines de milliards de dollars qui livrerait du contenu directement sur votre téléviseur, quel que soit l’écran sur lequel vous choisissez de jouer ? Bien sûr. Vous savez, le modèle Netflix classique, vous sélectionnez simplement : « Qui joue à ça ? 5 000 personnes jouent à ça ? Je vais me lancer tout de suite », sans latence, sans décalage, vous êtes connecté et il n’est pas nécessaire d’avoir un boîtier entre vous, votre manette et le téléviseur. Mais malgré tout, vous savez, comme nous l’avons vu notamment avec Nintendo maintenant, les gens adorent leur console. »

Une ère révolue qui n’exclut pas pour autant les débats vains que l’on retrouve sur les réseaux sociaux, mais ça, ça n’est pas prêt de changer.