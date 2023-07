Peter Molyneux (Fable) tease son retour avec un nouveau projet qu’il vante déjà

Des promesses, encore des promesses ?

Molyneux a été interviewé tout récemment par GameReactor à l’occasion de la conférence Gamelab à Barcelone, et c’est ici qu’il a avoué être en train de travailler sur un nouveau jeu. Conscient de sa réputation, l’intéressé ne souhaite d’abord pas trop en dire afin que ses propos soient ressortis plus tard si le résultat n’est pas à la hauteur de ses paroles :

« Autrefois, je commençais simplement à vous parler de tout le jeu et de toute sa conception et pourquoi ça allait être le jeu le plus brillant du monde. Je ne vais pas faire ça ici. Chaque fibre de mon corps veut vous dire tout à son sujet. Mais vous savez, ça serait stupide. »

Mais comme on dit : chassez le naturel et il revient au galop. En décrivant son projet de jeu, qui serait apparemment à destination du PC et des consoles, il tease « une mécanique de gameplay jamais vue » qui serait intégrée dans une expérience proche de ce qu’il a pu faire dans le passé sur Fable, Black and White et Dungeon Keeper.

Du Molyneux tout craché et on se méfiera bien de ses dires, mais on retiendra avant tout que le créateur semble revenir à la création de jeux consoles après avoir planché durant des années sur le marché des smartphones. On attend maintenant de voir le résultat, en étant très prudents.