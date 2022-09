Persona 5 Royal en précommande sur PS5, Switch et Xbox avec un steelbook exclusif

Vous pensiez ne pas craquer sur une nouvelle version de Persona 5 Royal après sa première sortie en 2020 ? Vous aviez probablement tort. Atlus veut votre argent, et sait comment faire. Après avoir annoncé une nouvelle édition collector avec un coffre et un sac, on apprend désormais que l’édition « standard » propose un petit cadeau en plus : un steelbook exclusif. Et comme par hasard, les précommandes viennent d’ouvrir.

Où précommander Persona 5 Royal en 2022 ?

Sorti sur PlayStation 4 en 2020 et largement bien accueilli par les joueurs, Persona 5 Royal va s’offrir une nouvelle sortie en fin d’année. Cette fois-ci, le RPG arrive sur PlayStation 5, Switch, PC et les consoles Xbox. D’ailleurs, d’autres jeux Persona reviendront également l’année prochaine, avec une traduction française en plus, comme on vous en parlait en vidéo.

Ces nouvelles versions sont l’occasion de ressortir une version physique, qui vient d’ouvrir ses précommandes au prix de 59.99€. La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura un steelbook offert dans la « Launch Edition ». Il s’agit d’une exclusivité Amazon, et attention, c’est en fonction des stocks disponibles. Si celle-ci vous intéresse, il ne faudra donc pas trop tarder.

Il faut également noter que le steelbook n’est présent que pour les moutures PlayStation 5 et Switch. Les versions Xbox ne proposent quant à elles que la version physique, sans steelbook donc (certains diront que c’est déjà une bonne nouvelle d’avoir une version boîte sur Xbox). A noter que divers objets cosmétiques à utiliser dans le jeu est inclus dans cette édition.

La sortie de Persona 5 Royal est prévue le 21 octobre 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch.