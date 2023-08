Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024, nouveau trailer et édition collector confirmée

Persona 3 Reload monte le volume

Atlus profite de la Gamescom pour nous donner quelques nouvelles à propos du remake du troisième épisode de la saga Persona. On apprend donc que Persona 3 Reload nous arrivera le 2 février 2024 sur PC (Steam et Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, tout en étant compris directement dans le Xbox Game Pass.

Un nouveau trailer a été diffusé pour l’occasion, histoire de réécouter quelques morceaux cultes et retrouver les membres du S.E.E.S. On y voit les spécificités de ce remake avec des « All-out attacks » remaniées et des cinématiques bien plus agréables à l’oeil.

On a même droit à un autre extrait de gameplay avec un aperçu du nouveau thème de combat, « It’s Going Down Now », interprété par Azumi Takahashi et Lotus Juice.

Une édition collector que les fans vont s’arracher

De plus, une édition collector a aussi été confirmée pour Persona 3 Reload. A priori, elle devrait bien arriver en France et se nomme Aegis Edition. Voici ce qu’elle contiendra :

Le jeu complet en physique

Une figurine pour Aegis

La bande-son du jeu

Un artbook

Tous les DLC disponibles pour le jeu au lancement

Un ensemble de musiques de Persona 4 Golden

On ignore encore son prix mais on va croiser les doigts pour qu’il ne soit pas excessif, étant donné que les collectors de Persona 5 étaient disponible à des prix plutôt raisonnables en comparaison avec d’autres jeux de grands éditeurs.