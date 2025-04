Persona 3 Reload a droit à une démo sur PC et consoles, un an après sa sortie

Il y a un an, on redécouvrait avec joie Persona 3 dans un remake certes imparfait, mais qui nous permettait de profiter de cet épisode au mieux sur les plateformes actuelles. Persona 3 Reload peut être un bon point d’entrée dans la saga pour celles et ceux qui ne connaissent toujours pas cette série de plus en plus populaire, et puisqu’il vaut mieux tard que jamais, Atlus s’est dit qu’il était peut-être temps de sortir une démo de son JRPG pour aider à rameuter encore plus de gens.