Dragon Ball Sparking Zero et Persona 3 Reload annoncés et datés sur Nintendo Switch 2

Des sorties fin 2025

Ce Partner Showcase a su réserver quelques surprises aux amateurs et amatrices de JRPG, notamment grâce à la présence de Capcom et Square Enix. Pour le reste, il fallait surtout se contenter de moult portages. C’est le cas pour Dragon Ball Sparking Zero et Persona 3 Reload qui ont tous les deux été annoncés sur Nintendo Switch 2 (et la première également pour les dernières aventures de Goku).

Dragon Ball Sparking Zero

Pour Sparking Zero, une longue bande-annonce a été dévoilée, histoire de bien nous montrer les performances du titre. Graphiquement, il semblerait qu’on tient un portage honnête, même s’il faudra attendre la teneur du framerate une fois entre nos mains. En plus d’une mouture Switch 2, on aura aussi une version Switch 1.

Notez que l’on pourra facilement switcher entre les deux consoles avec un système de mise à jour pour transférer sa progression et ses personnages/objets débloqués. Ce qui sera malheureusement moins vrai pour les replays et les données de combats remportés. Et notez que le multijoueur ne sera pas possible sur la première génération de console.

Dragon Ball Sparking Zero sera disponible le 14 novembre sur les deux Nintendo Switch. Des bonus de précommande sont prévus et proposeront une ribambelle de six personnages disponibles en déblocage anticipé ainsi que Goku Dragon Ball Daima

Persona 3 Reload

SEGA a été un peu plus avare en informations pour Persona 3 Reload, même si l’essentiel est là : le JRPG fera son entrée sur Nintendo Switch 2 le 23 octobre 2025. La bande-annonce compile quelques cinématiques et morceaux de gameplay capturés sur la console pour que les néophytes puissent se faire une idée.

On apprend aussi qu’une version physique sera bien commercialisée au Japon (pas encore de confirmation chez nous) et que des éditions Deluxe et Premium numériques seront vendues. La première regroupe la bande-son et l’artbook en digital, tandis que la seconde rajoutera le pack de DLC. Non, l’épisode Aegis ne sera toujours pas compris là-dedans et il faudra débourser quelques euros en plus.