La licence Persona atteint le cap des 23,5 millions de jeux vendus à travers le monde

Et dire qu’avant Persona 5, la licence d’Atlus était avant tout considérée comme s’adressant à un public de niche, loin du vrai phénomène qu’elle est aujourd’hui. Le cinquième épisode a changé beaucoup de choses et a permis aux anciens opus de trouver un nouveau public, notamment via des remasterisations ou des remakes. Et aujourd’hui, la licence est l’une des plus lucratives de Sega.