Armes Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

Comment obtenir les premières armes de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À l’instar des Charmes ou encore des Artefacts dans Resonance: A Plague Tale Legacy, vous allez devoir fouiller l’entièreté de l’île grecque pour être en mesure de trouver toutes les armes. La seule différence réside dans leur mode d’obtention : certaines s’obtiennent naturellement, par le biais de l’histoire, tandis que d’autres doivent être trouvées pour compléter la collection. Alors, dans cette partie de notre guide, nous allons vous lister les armes qui ne demandent aucune action spécifique de votre part ; uniquement de progresser dans l’histoire de Resonance: A Plague Tale Legacy.

Épée rouillée

Fauchon

Lame du héros

Kopis

Comment résoudre les énigmes des tombeaux d’armes dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Bien que les premières armes obtenues dans Resonance: A Plague Tale Legacy soient simples à obtenir, puisque vous n’avez pas besoin de chercher, les autres demandent de résoudre de petites énigmes. Les coffres d’armes se trouvent dans les tombeaux dont les portes sont verrouillées par un système de lumières. Alors, pour vous aider à trouver le bon angle et l’emplacement de ces tombeaux, on vous dévoile ci-dessous la solution pour obtenir toutes les armes manquables du jeu. On procède par ordre de découverte, alors suivez simplement ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy !

Épée grecque

Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa

Sur le chemin qui mène vers les salles d’énigme en forme de rond avec trois traits, vous allez pouvoir tomber sur un ancien campement des pillards. Pour le trouver, il vous suffira de vous rendre sur la droite lorsque vous aurez les escaliers menant à la porte avec la tête de taureau. Une fois sur le campement, vous allez être confronté à une énigme avec les points lumineux. Pour trouver le bon angle, il vous suffira de prendre de la hauteur pour monter sur les stèles. Allez sur la partie gauche des poutres en pierre pour trouver l’angle parfait. Une porte vers un souterrain s’ouvrira et votre première nouvelle épée, obtenue par vos soins dans Resonance: A Plague Tale Legacy, sera enfin à vous.

Sica

Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre

En sortant du labyrinthe de Dédale, prenez la première sortie à gauche pour tomber sur le tombeau. Pour l’ouvrir, il vous suffira de vous placer sur la première plateforme à gauche, puis de centrer les lumières correctement sur la couleur verte et bleue. La couleur rouge va d’elle-même se positionner correctement avec l’aide des plateaux à reflet.

Khépesh

Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema

Une fois sorti des mécanismes des pièges à piques, allez à gauche pour trouver l’entrée verrouillée du tombeau. Mettez-vous sur la plateforme située au bord du précipice, puis utilisez la sphère pour placer les lumières sur les bonnes pierres. Il vous suffira ensuite de grimper vers le tombeau pour trouver la lame.

Lance brisée

Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit

Une fois que vous aurez quitté la grotte, puis éliminé les deux petits camps de soldats, gardez le cap vers l’ouest pour tomber sur le tombeau de cette arme. Aller à l’est, donc à droite, vous emmène vers la suite directe de ce chapitre Resonance: A Plague Tale Legacy.

Xiphos

Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles

Une fois que vous arriverez à l’énigme de la porte, tournez les talons, puis suivez le cours d’eau pour tomber sur une petite cavité à gauche (pas celle avec la cascade). Grimpez avec l’aide du grappin, puis interagissez avec le piédestal pour débuter l’épreuve. Le but est simple : aligner les bonnes couleurs aux bons endroits. Cependant il y a un hic : il manque le cristal bleu. Ce dernier se trouve sous des jarres en terre cuite, à gauche, lorsque vous avez le piédestal devant vous. Ensuite, il vous suffira de grimper sur la hauteur à droite, donc derrière le piédestal, pour être en mesure d’aligner correctement les couleurs aux bons endroits.

Voilà, vous savez maintenant tout sur les armes de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à consulter nos autres guides pour découvrir l’emplacement de tous les collectibles qu’il soit question des charmes ou des artefacts.