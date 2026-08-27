Armes Resonance: A Plague Tale Legacy : où toutes les trouver ?

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Vous êtes à la recherche de toutes les armes de Resonance: A Plague Tale Legacy ? Sachez que vous êtes tombé sur la bonne adresse puisque dans ce guide, on vous explique où trouver toutes les armes de Sophia.

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Notre guide des armes sur Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : Asobo Studio

Comment obtenir les premières armes de Sophia dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

À l’instar des Charmes ou encore des Artefacts dans Resonance: A Plague Tale Legacy, vous allez devoir fouiller l’entièreté de l’île grecque pour être en mesure de trouver toutes les armes. La seule différence réside dans leur mode d’obtention : certaines s’obtiennent naturellement, par le biais de l’histoire, tandis que d’autres doivent être trouvées pour compléter la collection. Alors, dans cette partie de notre guide, nous allons vous lister les armes qui ne demandent aucune action spécifique de votre part ; uniquement de progresser dans l’histoire de Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Les armes que vous pouvez obtenir naturellement sur Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : Asobo Studio

  • Épée rouillée
  • Fauchon
  • Lame du héros
  • Kopis

Comment résoudre les énigmes des tombeaux d’armes dans Resonance: A Plague Tale Legacy ?

Bien que les premières armes obtenues dans Resonance: A Plague Tale Legacy soient simples à obtenir, puisque vous n’avez pas besoin de chercher, les autres demandent de résoudre de petites énigmes. Les coffres d’armes se trouvent dans les tombeaux dont les portes sont verrouillées par un système de lumières. Alors, pour vous aider à trouver le bon angle et l’emplacement de ces tombeaux, on vous dévoile ci-dessous la solution pour obtenir toutes les armes manquables du jeu. On procède par ordre de découverte, alors suivez simplement ce guide Resonance: A Plague Tale Legacy !

Épée grecque

  • Trouvée dans le Chapitre V – La désolation il causa

Sur le chemin qui mène vers les salles d’énigme en forme de rond avec trois traits, vous allez pouvoir tomber sur un ancien campement des pillards. Pour le trouver, il vous suffira de vous rendre sur la droite lorsque vous aurez les escaliers menant à la porte avec la tête de taureau. Une fois sur le campement, vous allez être confronté à une énigme avec les points lumineux. Pour trouver le bon angle, il vous suffira de prendre de la hauteur pour monter sur les stèles. Allez sur la partie gauche des poutres en pierre pour trouver l’angle parfait. Une porte vers un souterrain s’ouvrira et votre première nouvelle épée, obtenue par vos soins dans Resonance: A Plague Tale Legacy, sera enfin à vous.

Sica

  • Trouvée dans le Chapitre VI – Ce qui se terre

En sortant du labyrinthe de Dédale, prenez la première sortie à gauche pour tomber sur le tombeau. Pour l’ouvrir, il vous suffira de vous placer sur la première plateforme à gauche, puis de centrer les lumières correctement sur la couleur verte et bleue. La couleur rouge va d’elle-même se positionner correctement avec l’aide des plateaux à reflet.

Khépesh

  • Trouvée dans le Chapitre VII – La mort il sema

Une fois sorti des mécanismes des pièges à piques, allez à gauche pour trouver l’entrée verrouillée du tombeau. Mettez-vous sur la plateforme située au bord du précipice, puis utilisez la sphère pour placer les lumières sur les bonnes pierres. Il vous suffira ensuite de grimper vers le tombeau pour trouver la lame.

Lance brisée

  • Trouvée dans le Chapitre IX – Quand vient la nuit
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Emplacement de la lance brisée dans Resonance: A Plague Tale Legacy // Source : ActuGaming

Une fois que vous aurez quitté la grotte, puis éliminé les deux petits camps de soldats, gardez le cap vers l’ouest pour tomber sur le tombeau de cette arme. Aller à l’est, donc à droite, vous emmène vers la suite directe de ce chapitre Resonance: A Plague Tale Legacy.

Xiphos

  • Trouvée dans le Chapitre X – Chemins parallèles

Une fois que vous arriverez à l’énigme de la porte, tournez les talons, puis suivez le cours d’eau pour tomber sur une petite cavité à gauche (pas celle avec la cascade). Grimpez avec l’aide du grappin, puis interagissez avec le piédestal pour débuter l’épreuve. Le but est simple : aligner les bonnes couleurs aux bons endroits. Cependant il y a un hic : il manque le cristal bleu. Ce dernier se trouve sous des jarres en terre cuite, à gauche, lorsque vous avez le piédestal devant vous. Ensuite, il vous suffira de grimper sur la hauteur à droite, donc derrière le piédestal, pour être en mesure d’aligner correctement les couleurs aux bons endroits.

Voilà, vous savez maintenant tout sur les armes de Resonance: A Plague Tale Legacy. N’hésitez pas à consulter nos autres guides pour découvrir l’emplacement de tous les collectibles qu’il soit question des charmes ou des artefacts.

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Jaquette de Resonance: A Plague Tale Legacy
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Date de sortie : 27/08/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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