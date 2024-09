Krafton explique pourquoi il a racheté Tango Gameworks et pense que Hi-Fi Rush 2 ne va pas lui rapporter de l’argent

Objectif remboursement avant de penser au profit

Le PDG de l’éditeur sud-coréen explique que si son entreprise a voulu racheter Tango Gamework, à un prix « ni trop élevé, ni trop faible » selon ses propres mots, ce n’est pas parce qu’il voyait en Hi-Fi Rush 2 en hit commercial en puissance. Il l’explique d’ailleurs sans détour :

« Nous ne pouvons pas acquérir Tango Gameworks en nous basant sur leurs finances ou leurs chiffres, n’est-ce pas ? Pour être franc, nous ne pensons pas que Hi-Fi Rush 2 va nous rapporter de l’argent. »

Alors qu’est-ce qui a poussé Krafton à effectuer ce deal ? Visiblement, c’est une question d’image, ou plutôt un pari, même si le PDG vous expliquera que c’est par amour des jeux de Tango :

« Nous devons continuer à essayer de développer des jeux avec un esprit de défi. Tango Gameworks est créatif. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau et nous voulons en faire plus. Créer des jeux vidéo est vraiment une industrie à succès ou à échec, et c’est une prise de risque. Mais avoir plus de projets en attente est en fait un moyen d’atténuer les risques, car l’un d’entre eux pourrait bien fonctionner. »

Avoir plus de studios et de jeux dans son escarcelle permet donc d’atténuer le pari selon lui. Une stratégie qui n’a pas toujours fonctionné par le passé (pensez à Embracer), mais Krafton ne veut pas viser des sommets et souhaite que ses titres puissent au moins se rembourser, tout en continuant ce genre de rachats :

« Il faut juste rembourser les coûts de production, s’il vous plaît, c’est ce que je leur dis. Mais c’est en soi un défi de taille. Si vous essayez de faire cela, vous pourriez réellement décrocher un gros succès. Je ne fais pas confiance aux gens qui disent « oh, ça va être un succès ». Je veux quelqu’un qui puisse essayer quelque chose de nouveau. Le grand succès ne devrait pas être votre objectif. Si vous y réfléchissez de cette façon, Hi-Fi Rush a peut-être apporté un peu de négatif en termes de finances, mais c’est une équipe qui devrait être encouragée à créer quelque chose de nouveau et à poursuivre son voyage. Nous voulons avoir plus d’équipes comme celle-là sous notre égide. »

On se méfiera toujours des discours de chevaliers blancs de la part de PDG d’immenses entreprises (qui n’ont pas hésité à licencier par le passé), qui peuvent être très différents lorsqu’il faut rendre des comptes aux actionnaires.

Krafton veut en tout cas donner les moyens à Tango Gameworks de continuer, et s’apprête à recruter de nouvelles personnes pour que le studio repasse à une centaine de personnes, ce qui est « le minimum » pour continuer à développer Hi-Fi Rush 2. Une plus grosse équipe n’est pas non plus à exclure, puisqu’il n’est pas exclu que Tango Gameworks travaille sur d’autres projets en plus de cette suite.