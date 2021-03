Pégases 2021 : Voici tous les gagnants de cette nouvelle édition

Les Pégases du Jeu Vidéo sont revenus en 2021 après leur première édition l’année dernière, afin de récompenser une nouvelle fois les jeux français qui ont particulièrement brillé en 2020. On vous liste ici l’intégralité des gagnants des Pégases 2021 avec tous les titres qui étaient en jeu.

La liste complète des gagnants

L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a donc rendu son verdict pour cette année, au cours placée sous le signe du digital, avec tout de même de nombreux invités en plateau (comme le touchant Eric Chahi qui a livré un discours émouvant) qui sont venus remettre les prix, le tout supervisé par Salomé Lagresle qui revenait à la présentation.

Vous trouverez ici la liste des nommés, avec les gagnants de chaque catégories surlignés en gras pour les distinguer. Voici la liste complètes des gagnant pour l’édition 2021 des Pégases :

Meilleur jeu vidéo

Microsoft Flight Simulator

Tell Me Why

WRC 9

Meilleur jeu vidéo indépendant

Haven

There Is No Game: Wrong Dimension

Streets of Rage 4

Meilleur jeu vidéo mobile

Ordesa

Pango Bakery

SpongeBob: Patty Pursuit

Meilleur premier jeu vidéo

There Is No Game: Wrong Dimension

Wolcen: Lords of Mayhem

Shady Part of Me

Meilleur jeu vidéo étudiant

Soul Weaver

Aefen Fall

Symphonia

Au-delà du jeu vidéo

Shady Part of Me

Tell Me Why

Haven

Excellence visuelle

Microsoft Flight Simulator

Paper Beast

Othercide

Meilleur univers sonore

Haven

Double Kick Heroes

Streets of Rage 4

Excellence narrative

Haven

Tell Me Why

There Is No Game: Wrong Dimension

Meilleur game-design

There Is No Game: Wrong Dimension

Paper Beast

Scourgebringer

Meilleur univers de jeu vidéo

Paper Beast

Tell Me Why

Haven

Meilleur personnage

Haven

Tell Me Why

Shady Part of Me

Meilleur service d’exploitation

WRC 9

Just Dance 2021

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu vidéo étranger

Iron Harvest

Yakuza Like A Dragon

Ori and the Will of the Wisps

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Raji: An Ancient Epic

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

If Found…

South of the Circle

Mudrunner

Personnalité de l’année

Adrien Nougaret aka Zerator

Prix d’honneur

Eric Chahi

Et si vous aimez les jeux français et francophones et que vous souhaitez en découvrir davantage, n’oubliez pas notre AG French Direct qui sera de retour la semaine prochain, le 24 mars à 17 heures, dans lequel vous pourrez retrouver des journaux de développeurs, du gameplay exclusif et des jeux annoncés pour la première fois.