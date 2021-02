L’AG French Direct revient pour une nouvelle édition le 24 mars à 17 heures

Alors que les esprits se remettent doucement du dernier Nintendo Direct, les regards se tournent désormais vers les autres annonces. Après une première présentation réussie avec brio l’été dernier, l’AG French Direct revient prochainement pour une édition qui sera sous le signe du printemps. Prenez votre agenda, nous avons une date à vous communiquer et des premières informations.

Quand se déroulera le prochain AG French Direct ?

Notez bien la date, la prochaine édition de l’AG French Direct aura lieu le 24 mars 2021 à 17 heures. Vous pourrez assister à la présentation directement en live sur l’ensemble de nos réseaux, sur YouTube, Twitch et Facebook ainsi que sur notre site internet et chez plusieurs chaînes partenaires. La présentation sera également proposée avec des sous-titres français et anglais pour que nos amis dans le monde entier puissent en profiter.

Suite à cette présentation, vous retrouverez un résumé complet directement sur notre site internet mais également des interviews exclusives, des aperçus et des présentations complètes pour en savoir davantage. En plus de ces articles de fond sur notre site, des interviews et discussions avec les développeurs auront lieu directement en live.

Les premiers participants

Pour cette seconde édition, nous avons l’immense joie de collaborer avec plus de 40 studios francophones. La liste n’est pas complète pour vous garder quelques surprises mais voici un avant-goût de ce qui vous attend :

Goblinz Studio

Arkane Studio

Microids

Amplitude Studios

The Moon Pirates

BlazingStick

Hibernian Workshop

Dotemu

CCCP

Cowcat

Square Squid

Dear Villagers

Sachet D’Graines

et bien plus encore…

Ceci n’est qu’un aperçu. Nous avons bien d’autres talentueux créateurs que l’on garde secret pour vous laisser la surprise le 24 mars.

Une édition plus hétéroclite

Nous vous l’avions annoncé plus tôt dans l’année, l’AG French Direct devient un événement récurrent avec possiblement deux éditions par an. Les ambitions vont donc graduellement grimper au fil des éditions et nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à suivre nos éditions.

C’est pourquoi nous sommes fiers de vous annoncer que cette nouvelle édition proposera davantage de variété. Bien que nous ayons eu un formidable line-up en août dernier, cette nouvelle édition sera l’occasion de toucher plus de genres, plus de styles avec davantage de plateformes concernées. Soyez sans crainte, de très belles annonces seront faites le 24 mars prochain !

Un événement entièrement indépendant

Rappelons une nouvelle fois que l’AG French Direct est une initiative 100% indépendante. Mettez de côté vos fantasmes ambigus des relations presse/studios, l’événement ne réclame absolument aucune contrepartie. Notre contenu et les articles annexes, tels que nos aperçus et interviews exclusifs seront totalement objectifs, comme cela a toujours été le cas.

Sachez aussi que l’événement sera une seconde fois en partenariat avec GOG.com. Cette collaboration permettra de mettre en lumière notre AG French Direct ainsi qu’apporter de la visibilité aux jeux présentés. GOG partage des valeurs qui nous sont importantes et cette collaboration était totalement naturelle pour nous.

On vous donne donc rendez-vous le 24 mars 2021 à 17 heures pour découvrir la prochaine édition de l’AG French Direct ! Pour ne rien manquer de l’événement, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, tels que nos Twitter @ActuG et @AGFrenchDirect. Vous pouvez aussi consulter notre page dédiée à l’événement pour (re)voir la précédente édition et suivre toute l’actualité AG French Direct.