Le PDG provisoire de PlayStation pense que le groupe doit s’améliorer pour mieux amortir les coûts de développement

S’il faut bien retenir une chose du discours de Totoki (relayé par IGN), c’est que PlayStation devrait générer plus de marge. En tant que bon directeur financier qu’il est, ce qui l’intéresse ici est essentiellement la rentabilité de son entreprise, et c’est pourquoi il a une vision très pragmatique de l’état dans lequel se trouve PlayStation aujourd’hui, avec des coûts de développements qui augmentent de manière exponentielle contrairement aux revenus. Pour lui, la division PlayStation doit s’améliorer d’un point de vue « business » :

« Je visite les studios et tout le monde travaille très dur pour assumer sa responsabilité et essayer d’optimiser l’entreprise, et je le comprends. Mais la croissance globale, la rentabilité, l’augmentation de la marge : comment cela se traduira-t-il par ces objectifs ? Je ne pense pas que les gens comprennent cela profondément. Je pense que c’est le problème de l’entreprise. Donc en ce qui me concerne, j’essaie de comprendre ce qui se passe dans cette dernière, dans l’industrie, mais aussi du point de vue des analystes, et j’essaie de l’expliquer de manière transparente afin que les gens puissent reconnaître et remarquer ces problèmes […] En ce qui concerne l’entreprise elle-même, je pense qu’il y a de la place pour de l’amélioration. Et cela concerne la manière d’utiliser l’argent ou le calendrier de développement. »