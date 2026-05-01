Coffre silencieux Diablo 4 : comment ouvrir ces énigmatiques coffres ?

Depuis le lancement de Diablo 4, les coffres silencieux sont cachés un peu partout dans Sanctuaire. On profite de la sortie de l’extension Lord of Hatred pour vous introduire ces coffres présents depuis un moment maintenant dans l’opus.

Que sont les coffres silencieux dans Diablo 4 ?

Les coffres silencieux, dans Diablo 4, sont des conteneurs fermés qui ne peuvent être ouverts qu’avec l’aide d’une clé bien précise : les clés chuchotantes. Ils sont placés aléatoirement sur la carte, un peu comme des petits événements. Bien qu’il puisse y avoir des emplacements qui reviennent assez souvent : tomber sur un coffre silencieux relève très souvent du hasard.

D’ailleurs, il est d’ailleurs préférable de ne pas les chercher, car les coffres silencieux ne proposent pas de récompenses dignes de l’investissement. Vous pourrez obtenir des montures, des armes et des pièces d’équipement aléatoires pouvant avoir un niveau de rareté médiocre à unique.

Néanmoins, il faut avoir une sacrée chance pour tomber sur les objets que vous convoitez ; parce que oui tout est généré aléatoirement. Ainsi, les coffres silencieux peuvent constituer une chance supplémentaire d’obtenir des objets rares, comme les traces d’écho, mais rien ne permet de garantir la rareté du contenant des coffres avant ouverture.

Oui, la trace d’écho, la ressource la plus rare de Diablo 4: Lord of Hatred peut tomber n’importe où, même dans les coffres silencieux.

Comment ouvrir les coffres silencieux dans Diablo 4 ?

Initialement, il fallait des clés chuchotantes pour ouvrir les coffres silencieux. Elles pouvaient être achetées dans les Cabinets des Curiosités pour 20 oboles. Sauf que depuis la mise à jour de Lord of Hatred, les clés ont été retirées pour permettre aux joueurs d’ouvrir directement les coffres en échange de 20 oboles. Ce n’est pas si cher payé quand on sait le montant d’oboles que nous pouvons obtenir dorénavant dans Diablo 4.