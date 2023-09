Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, annonce sa démission par surprise, départ effectif en 2024

Un départ qui prend tout le monde de court

Bloomberg a été le premier sur l’information, mais Sony a vite confirmé cette histoire en publié un communiqué officiel avec les déclarations de chacun. Jim Ryan quitte donc de son propre chef son poste en tant que PDG de Sony Interactive Entertainment après plus de quatre années à la présidence, en sachant que son départ sera vraiment effectif au 1er avril 2024, date de la nouvelle année fiscale. C’est à ce moment-là que Hiroki Totoki prendra sa place de manière temporaire jusqu’à ce qu’un remplaçant officiel soit désigné. Dès le mois d’octobre, il va aussi officier en tant que président aux côtés de Jim Ryan pour assurer une passation en douceur.

Dans son communiqué, Jim Ryan met en cause l’équilibre entre sa vie de famille et son travail, l’obligeant à jongler entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni :

« Après 30 ans d’exercice, j’ai pris la décision de prendre ma retraite de SIE en mars 2024. J’ai adoré exercé ce métier que j’aime au sein d’une entreprise très spéciale, en travaillant avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais j’ai de plus en plus de mal à concilier ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde ; PlayStation fera toujours partie de ma vie, et je suis plus que jamais optimiste quant à l’avenir de SIE. Je tiens à remercier Yoshida-san pour la grande confiance qu’il m’a accordée et pour avoir été un leader incroyablement sensible et stimulant »

On ignore encore s’il compte rebondir quelque part dans un futur plus ou moins proche, ou si cela signifie une vraie retraite de sa part. Cette annonce reste assez surprenante dans la mesure ou rien ne permettait réellement d’anticiper cela, et puisqu’un remplaçant n’a pas été désigné officiellement, mais SIE semble accuser le coup de ce départ soudain.

Une présidence marquée par beaucoup de turbulences

C’est peu dire que d’avancer que Jim Ryan n’était pas le PDG le plus apprécié par la communauté PlayStation. Souvent blâmé pour les décisions récentes de Sony comme les hausses de prix des abonnements ou de la PS5, des maladresses de communications sur la transition PS4-PS5, la volonté de mettre en avant des jeux service en interne, sans parler de son rôle dans le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, il renvoyait une image qui était finalement à l’opposé de celle de Phil Spencer, son homologue chez Xbox, qui se veut être plus proche du public (sans pour autant dire que cela soit mieux ou non).

S’il y a beaucoup de choses à (re)dire sur sa présidence, gardons en tête que son départ est significatif pour Sony puisque l’intéressé travaillait depuis presque 30 ans chez Sony Interactive Entertainement, puisqu’il avait rejoint l’entreprise en 1994. C’est à partir de 2011 qu’il devient une vraie figure publique de la marque en devenant PDG de la branche européenne de SIE, avant de prendre la présidence du groupe entier en 2019 afin d’assurer le lancement de la PS5, qui est aujourd’hui une vraie réussite pour le groupe. Un fait d’armes qui doit compter dans le CV de Jim Ryan, comme le souligne Kenichiro Yoshida, Sony Group Corporation, qui salue le travail du futur ex-président, surtout lors d’une période aussi compliquée que celle de la gestion du COVID.

Le fait que la présidence revienne également temporairement au Japon est aussi un autre fait majeur dans cette histoire. Hiroki Totoki continuera son rôle en tant que directeur des opérations au sein de Sony Group Corporation durant toute cette passation de pouvoir, et on ignore encore qui sera choisi pour définitivement succéder à Jim Ryan. Toujours est-il que cette période de flou devrait sans doute impacter les futures prises de paroles de PlayStation, et c’est aussi sans doute pour cela que Jim Ryan n’était pas apparu lors du dernier State of Play.

Que peut-on attendre de Sony Interactive Entertainment désormais ?

Malheureusement pour Sony, ce départ intervient à un moment plutôt crucial pour le groupe PlayStation, même si Jim Ryan n’était pas forcément la clé de voute de tous les projets. Marvel’s Spider-Man 2 devrait assurer sans mal les ventes de PS5 pour la fin d’année, mais derrière, il faut assurer la communication autour de PlayStation Portal, le nouvel accessoire phare de la console. Les rumeurs font aussi état d’une nouvelle version pour la PS5 qui pourraient arriver sous peu, même si ce changement en interne peut reporter l’annonce du projet.

A priori, on peut attendre peu de changements majeurs pour cette année fiscale, mais l’année 2024-2025 sera certainement plus intéressante à analyser. Difficile de savoir quelle impulsion Hiroki Totoki peut donner au groupe en tant que PDG provisoire, en sachant qu’il pourrait se contenter d’appliquer la politique mise en place par Jim Ryan pour ne pas prendre de risque jusqu’à la nomination d’un remplaçant officiel. C’est en tout cas ce que l’on pourrait déduire de sa prise de parole :

« Je travaillerai en étroite collaboration avec Jim et l’équipe de direction pour assurer la continuité de notre succès et notre croissance future. J’ai également hâte de bâtir l’avenir passionnant de PlayStation et de cette industrie avec l’ensemble de SIE et de ses partenaires commerciaux. »

L’avenir nous le dira, mais ces prochains mois devraient être particulièrement passionnants à suivre chez PlayStation, dont la trajectoire peut être amenée à changer d’ici quelque temps.