Pathfinder Wrath of the Righteous n’arrivera que le 1er mars sur consoles

Attendu pour la rentrée sur PC, Pathfinder Wrath of the Righteous nous avait également promis une version console pour la fin d’année. Malheureusement, le CRPG du studio Owlcat Games prendra un peu plus de temps pour peaufiner ses moutures PlayStation et Xbox et décale sa sortie à l’année prochaine.

Un tour des fonctionnalités

Comme pour se faire pardonner, le studio a tout de même mis en ligne une nouvelle bande-annonce assez généreuse puisque celle-ci dure trois minutes et fait le tour des fonctionnalités. Cela permet d’avoir une vision d’ensemble de ce que nous proposera le jeu de rôle où l’on peut y apercevoir de nombreuses séquences d’affrontements, un aperçu de la création de personnage, un peu d’exploration à dos de montures ou encore des images du mode Croisade.

Pathfinder Wrath of the Righteous est toujours prévu le 2 septembre sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG et n’arrivera que le 1er mars 2022 sur PlayStation 4 et Xbox One. A noter que Prime Matter publiera des éditions physiques pour les versions consoles. Les précommandes sont déjà lancées.