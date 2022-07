Accueil » Actualités » Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira le 29 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Disponible sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG depuis septembre 2021, Pathfinder: Wrath of the Righteous va enfin débarquer sur consoles. Edité pour l’occasion par Prime Matter, le C-RPG développé par Owlcat Games sortira le 29 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One mais aussi en version cloud sur Nintendo Switch.

Un nouveau DLC prévu le 11 août sur PC

Comme le rapporte Gematsu, la Enhanced Edition du titre, dont on ignore le contenu exact pour le moment, fera office de version standard sur les plateformes de Sony, Microsoft et Nintendo. Quant aux possesseurs du jeu sur PC, ils profiteront des améliorations apportées par cette édition gratuitement par l’intermédiaire d’une mise à jour qui sera déployée à la même date, soit le 29 septembre 2022.

Autre information, un nouveau DLC intitulé « Treasure of the Midnight Isles » arrivera sur PC le 11 août. Présenté comme un mode rogue-like, il vous invitera à explorer de dangereuses îles « dispersées à travers un océan abyssal sombre qui regorgent de trésors d’une valeur indicible. » Reste maintenant à savoir si ce contenu additionnel sera inclus ou non dans la Enhanced Edition de Pathfinder: Wrath of the Righteous.