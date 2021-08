Pathfinder : Wrath of the Righteous ouvre ses précommandes

Pathfinder : Wrath of the Righteous sort dans un mois à peine, le CRPG de Owlcat Games prend les devants en ouvrant les précommandes de ses différentes éditions tout en présentant ses DLC.

Tout ça après une refonte graphique

Pathfinder : Wrath of the Righteous, la suite de Pathfinder : Kingmaker, a dévoilé une vidéo il y a quelques jours pour nous montrer la refonte graphique apportée sur le titre. On constate en effet, une nette amélioration depuis notre première approche du CRPG en 2020 :

« Nous voulions un style artistique plus sombre et plus réaliste« , explique Alexander Mishulin, directeur créatif. « Nous avons donc dû repenser notre pipeline graphique, pour changer la façon dont nous travaillons avec les modèles, les textures et les effets de particules. »

Enfin, l’éditeur META nous annonce que les précommandes numériques du jeu sont ouvertes sur différentes plateformes :

Des bonus de précommande sont bien sûr de la partie avec :

3 skins supplémentaires de compagnons animaux.

2 objets en jeu (bottes et amulette).

Animal de compagnie Owlcat en jeu.

Owlcat profite également de ce moment pour nous annoncer 2 DLC qui se focaliseront sur l’histoire et un troisième qui ajoutera un mode roguelike afin d’augmenter drastiquement la rejouabilité. Ils seront tous les trois disponibles à l’unité ou via le season pass.

Voici les différentes éditions proposées :

Core Edition : comprend une copie numérique du jeu.

: comprend une copie numérique du jeu. Commander Edition : comprend le jeu, un artbook, la bande-son numérique, une carte du monde numérique et des objets en jeu.

: comprend le jeu, un artbook, la bande-son numérique, une carte du monde numérique et des objets en jeu. Mythiс Edition : comprend le jeu, l’artbook, la bande-son numérique, la carte du monde numérique, des objets en jeu, le season pass avec les trois DLC.

Pathfinder : Wrath of the Righteous sortira le 2 septembre prochain sur PC.