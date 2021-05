Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira le 2 septembre sur PC

Trois mois après avoir diffusé un trailer de gameplay en vue du lancement d’une première phase bêta, Pathfinder: Wrath of the Righteous dévoile sa date de sortie. Celle-ci est fixée au 2 septembre 2021 sur PC via Steam et GOG. Concernant l’arrivée du titre sur consoles, les développeurs s’exprimeront sur le sujet « dans un futur proche ».

Une deuxième bêta pour fêter ça

En plus de partager ces informations, Owlcat Games a indiqué qu’une deuxième bêta est disponible dès aujourd’hui pour toutes les personnes ayant participé à la campagne Kickstarter ou précommandé le jeu. Celle-ci vous propose de découvrir la dernière version jouable du CRPG incluant les quatre premiers chapitres de l’aventure mais aussi du contenu et des fonctionnalités inédites.

Parmi les nouveautés, on notera l’intégration de la mécanique des Croisades qui vous permettra de diriger votre propre armée grâce à un système de combats tactiques au tour par tour inspiré de Heroes of Might and Magic III ainsi que l’ajout de plusieurs effets météorologiques, du démembrement des ennemis, des animaux de compagnie et des montures dinosaures.

Notez également que cet accès anticipé vous donnera la possibilité de découvrir l’interface utilisateur finalisée, la création de personnages, l’inventaire, les didacticiels améliorés pour les néophytes, les nouvelles capacités et archétypes de certaines classes et les équilibrages effectués au niveau de la difficulté.

Rendez-vous début septembre pour savoir si Pathfinder: Wrath of the Righteous vaut le détour ou pas.