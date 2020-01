Patch 8.3 de World Of Warcraft, du farm combiné au farm ?

Que se passe-t-il chez Blizzard ? Une semaine après la sortie du patch 8.3 de WoW, de nombreux joueurs se posent des questions sur l’orientation du MMORPG… Pour ceux qui arrivent à se connecter car de nombreux ralentissements sont recensés.

Le cœur d’Azeroth, la véritable plaie de BFA ?

Depuis le début Battle For Azeroth nous offre un farming constant pour augmenter la puissance du Cœur d’Azeroth dont l’intérêt ne cesse d’être modifié.

Au début le cœur servait pour débloquer les traits d’azérite sur les épaulières, torse ou robe. Pour qu’une surcouche soit ajoutée avec le principe des Essences.

Nous sommes donc dans l’obligation de farmer la puissance pour augmenter le niveau du cœur, pour ensuite chasser les essences et farmer la cape légendaire en parallèle.

Ashjra’kamas

Afin d’augmenter les rangs de la cape un farming doit être réalisé dans les zones : Uldum et le Val de l’éternel printemps afin de cumuler des Visions coalescentes. Celle-ci permettra d’entrer dans les visions dans la chambre du cœur (un item = une chance = 10 000 visions coalescentes).

La métaphore de la santé mentale pour la cape est parfaite car, notre âme, notre humanité se réduit au fur et à mesure des quêtes. On repart dans des délires de zones complètement abracadabrantesques et insupportables avec des quêtes vraiment pas originales.

Uldum is the new Nazjatar

Le soucis de Nazjatar était que cette zone était utilisée pour débloquer le vol mais cette zone était faite pour le vol. La zone d’Uldum a réussi à mettre en place une réglementation de limitation de vitesse à 0 km/h grâce au débuff de réduction de vitesse de vol posé par les vers volants.

D’ailleurs le débuff est juste là pour ralentir et étaler dans le temps des quêtes inintéressantes où on vous demande de tuer 6 pauvres mobs mais qui sont étalés dans toute la zone avec un repop mystique. Si vous avez l’intelligence d’avoir le war mode activé, et que vous apercevrez enfin un mob vous vous prendrez un instant karma : un bus du camp adverse vous foncera dans la pastèque.

Les items de quête sont passés en Free For All, donc on repart dans des délires de voleur qui va attendre sagement en fufu que tu nettoies le pack de mob pour accéder à un item que tu n’auras évidemment pas.

C’est simple les quêtes peuvent durer dans le temps pour la simple et bonne raison que tout le monde tourne en rond le mob pour valider sa quête. On est sur sa monture volante à tourner en rond dans la zone. On a l’impression de rechercher une place de parking en heure de pointe alors qu’on cherche un rare pour plier une quête. Et à un moment d’égarement un fouet mental vous enlèvera 20% de vos PV, vous serez ralentit comme pas possible et impossible de vous en dépatouiller. Donc on a débloqué le vol au patch précédent pour que dès que tu sois en l’air on te pousse à aller au sol.

Ces mécanismes de jeu ne rendent pas le jeu difficile, ils ne font qu’accroître la frustration et l’agacement des joueurs.

Nouvelles factions

Chose très étonnante, les nouvelles factions se débloquent très rapidement pour les personnes qui avaient anticipé. Une suite de quête très simpliste nous offre l’accès au Mécagnomes et Vulpérin. Comment les futurs joueurs feront pour débloquer les races alliées sans refaire le contenu BFA ? Car tout comme les précédentes races alliées (Légion), les réputations liées sont inévitables et il faut repartir en arrière.

C’est à ce moment là que la modification du pex et du choix de zone prendra toute son importance. Si on choisit de pex en légion on pourra augmenter les réputation associées et débloquer ce qu’il faut plus rapidement.

Aucun patch 8.3.5, direction Shadowlands

On peut se poser la question de si l’orientation très farm du patch 8.3 n’est pas fait pour temporiser au maximum la fin de BFA et se concentrer sur le développement de Shadowlands. Quoi qu’il en soit, de plus en plus de joueurs ont hâte de la sortie de Shadowlands car BFA semble avoir fait son temps. Nous espérons ne pas repartir dans un patch digne de celui de Cognefort qui nous a duré 9 mois ou le Siège d’Orgrimmar encore plus long avec l’arrivée du mode mythique raid qui n’était pas plus dur que l’héroïque.