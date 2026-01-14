Pas d’IA dans Warhammer, Games Workshop ne veut pas du tout de cet outil dans les œuvres autour de son univers

Intelligence Abominable

Le propriétaire de la licence Warhammer n’est visiblement pas très friand de l’IA, ce que l’on doit en premier lieu à son PDG Kevin Rountree. Ce dernier admet que certains managers dans son entreprise expérimentent avec l’outil pour voir ce qu’il en est vraiment, mais à l’heure actuelle, il empêche l’utilisation d’IA générative dans tout ce qui touche de près ou de loin à Warhammer (propos recueillis par IGN) :

« Nous comptons quelques managers experts en IA, mais aucun d’eux n’est encore particulièrement enthousiaste à ce sujet. Nous avons adopté une politique interne qui nous guide tous et qui, pour l’instant, prône la prudence : par exemple, nous n’autorisons ni le contenu généré par l’IA, ni l’utilisation de l’IA dans nos processus de conception, ni son utilisation non autorisée en dehors de GW, y compris dans nos concours. Nous devons également veiller à la conformité, à la sécurité et à la gouvernance de nos données, car les moteurs d’IA et d’apprentissage automatique semblent être intégrés automatiquement à nos téléphones et ordinateurs portables, que nous le voulions ou non. »

La volonté de protéger la propriété intellectuelle est ce qui est soulignée par Rountree ici :

« Nous laissons ces quelques cadres supérieurs continuer à s’intéresser à cette technologie. Nous nous sommes également engagés à protéger fermement notre propriété intellectuelle et à respecter nos créateurs. Au cours de la période considérée, nous avons continué d’investir dans notre studio Warhammer, en recrutant davantage de créatifs dans de multiples disciplines, de la conception et l’art à l’écriture et la sculpture. Des personnes talentueuses et passionnées qui font de Warhammer une propriété intellectuelle riche et évocatrice que nos joueurs et nous tous adorons. »

Un discours qui est aujourd’hui à l’opposé de nombreux autres PDG, qui prônent l’utilisation de cet outil pour accélérer les développements, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs. On saura donc que, pour l’instant, Warhammer sera un univers qui ne sera pas affecté par des créations à l’origine douteuse.